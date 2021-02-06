Cazares aparece em treino, mas Corinthians não estipula prazo para o retorno do meia

Crédito: Cazares ainda se recupera deum estiramento muscular(Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na manhã de sábado (6), o Corinthians deu continuidade aos treinamentos para enfrentar o Athletico-PR, quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cazares, que sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, apareceu no gramado, de tênis, ao lado do fisioterapeuta Caio Mello.

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O camisa 10 segue em processo de recuperação e o Timão não estipulou um prazo para a volta do atleta. Contudo, o clube espera que ele retorne para a reta final do Brasileirão.

TIMÃO NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOCom a chegada de Mancini no Corinthians, Cazares ganhou a titularidade e passou a ser peça fundamental no ataque corinthiano. Com dois gols e cinco assistências, ele é o jogador com mais participações em gols do time desde que Mancini assumiu o comando técnico do Corinthians.

O último jogo do camisa 10 foi na derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, na 32ª rodada da competição nacional.