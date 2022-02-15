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Cavani responde mensagem de Arrascaeta: 'Obrigado, Mengão'

Atacantes do Manthester United e meia do Flamengo são parceiros na seleção uruguaia...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 09:19

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2022 às 09:19
Aniversariante desta segunda-feira, 14 de fevereiro, Edinson Cavani compartilhou várias mensagens recebidas nas redes sociais, entre elas, a do Giorgian De Arrascaeta. O atacante do Manchester United e o meia do Flamengo são companheiros de seleção uruguaia e, ao agradecer os parabéns do camisa 14, o jogador dos Red Devils respondeu: "Obrigado, Mengão". Veja! Com carreira de sucesso pela Celeste e no futebol europeu - antes do United, Cavani defendeu o Paris Saint-Germain (FRA), e Napoli (ITA)-, o centroavante uruguaio já foi alvo de desejo de clubes brasileiros, como Grêmio e Corinthians.
Em entrevista à FlaTV, em abril de 2020, Arrascaeta brincou que chamaria Cavani e Suárez, ex-Barcelona e hoje no Atlético de Madrid, para atuar no Fla.Pela seleção do Uruguai, Cavani e Arrascaeta já disputaram 23 partidas juntos. Os dois estão "lutando" para classificar a Celeste para a Copa do Mundo do Catar. A duas rodadas do fim das Eliminatórias Sul-Americanas, a Celeste ocupa a quarta posição, com 22 pontos, um a mais do que o Peru, que, neste momento, é a seleção que disputará a repescagem contra uma seleção da Ásia.
Crédito: Arrascaeta,aocentro,eCavani,àdireita,sãocompanheirosnaCeleste(Foto:Divulgação/AUF

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