Cavani deve permancer no Manchester United e frustrar planos do Corinthians

O Corinthians ainda aguarda uma resposta do atacante Edinson Cavani pela proposta feita, mas a tendência é que o uruguaio não atue pelo Timão neste primeiro semestre. Isso porque Ralf Rangnick, técnico do Manchester United, da Inglaterra, clube em que o centroavante atua, garantiu a permanência do atleta pelo menos até o fim do contrato, em junho. - Conversamos por quase meia hora, e ele (Cavani) me disse com certeza que vai ficar em janeiro. Posso contar com ele dando o melhor e sendo um modelo para os jogadores mais jovens - afirmou Rangnick à BBC Sport, da Inglaterra.

Ainda assim, Cavani pode assinar um acordo com o Corinthians, ou qualquer outro clube, já neste primeiro semestre, mas o pré-contrato seria válido apenas para a segunda metade do ano, frustrando a expectativa corintiana de ter no uruguaio um nome de peso para o ataque na Copa Libertadores, que para a equipe do Parque São Jorge inicia em abril, com a fase de grupos.

Com isso, o nome de Diego Costa ganha ainda mais força como possível 'camisa 9' do Timão, isso porque nos últimos dias o jogador encaminhou a sua rescisão contratual com o Atlético-MG e deve ficar disponível no mercado. O Alvinegro Paulista busca justamente um nome nessas condições, livre de contrato para que o clube do Parque São Jorge arque apenas com os salários, por mais alto que ele seja, já que o Grupo Taunsa, novo parceiro corintiano, deve entrar como investidor no negócio.

No caso de Cavani, o Corinthians, junto com a empresa de agronegócios, estava disposto a pagar até R$ 3 milhões mensais ao atacante. Já com Costa, ainda que em entrevista recente o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves tenha dito que o jogador precisaria diminuir a pedida salarial para defender o Timão, a tendência é que a equipe venha forte na questão financeira para acertar com o ex-Galo.

Luis Suárez, outro atacante uruguaio renomado, também é sonho do Corinthians, mas, mesmo que o jogador esteja em fim de contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha, ele não demonstrou interesse em atuar no futebol sul-americano.