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futebol

Cavani busca deixar Manchester United e assinar com outro gigante

Atacante uruguaio está interessado em se transferir para o Barcelona após uma temporada sem muitas oportunidades com a camisa dos Diabos Vermelhos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 10:40

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 10:40

O atacante Edinson Cavani busca deixar o Manchester United e sonha em se transferir para o Barcelona na próxima temporada, segundo o "The Times". O veterano uruguaio possui contrato com os Red Devils até 2022, mas aguarda saber o que será de seu futuro na equipe sob comando de Ralf Rangnick.Por conta de lesões e da chegada de diversos nomes no setor ofensivo, como o de Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho, o atleta de 34 anos participou apenas de oito partidas na atual temporada, sendo apenas utilizado na equipe titular em dois jogos.
> Veja a tabela da Premier League
Michael Carrick, comandante interino do Manchester United, confirmou que Cavani não estará presente no duelo contra o Arsenal, embora já esteja treinando com o grupo. Em toda a temporada, o uruguaio balançou as redes em apenas uma oportunidade.
Caso opte por deixar os Red Devils ao fim da temporada, o uruguaio estará livre no mercado para negociar com um novo clube. O atleta esteve na mira do Barcelona em outras oportunidades e os culés buscam novas peças no ataque devido aos diversos problemas relacionados a lesões no elenco.
Crédito: CavaniquersairdoManchesterUnitedeirparaoBarcelona(Foto:ALEKSANDRASZMIGIEL/AFP/POOL

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