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Cavalieri tem nas mãos a missão de ser uma das referências do Botafogo na reta final do Brasileiro-2020

Veterano inicia 2021 como uma das vozes da experiência para contribuir com o Alvinegro dentro e fora de campo em meio a momento conturbado...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 08:15

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 08:15

Crédito: Camisa 12, que era reserva inicialmente, passou a se firmar como titular devido à lesão de Gatito (Vítor Silva/Botafogo
O desafio de ser um dos pilares de experiência na reta final desafiadora do Botafogo no Campeonato Brasileiro-2020 marca o início de 2021 de Diego Cavalieri. Com contrato até o final desta temporada, o jogador de 38 anos terá de se desdobrar tanto para transmitir segurança em campo quanto para ajudar seus companheiros a lidarem com cicatrizes de um período conturbado fora de campo.
Contratado inicialmente para ser reserva de Gatito Fernández, Cavalieri aos poucos engatou uma boa sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. O camisa 12 esteve em 18 das 26 partidas da competição como titular da meta do Alvinegro.
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Com isto, aos poucos foi se firmando como referência para um elenco que traz no seu setor defensivo os jovens Kanu e Marcelo Benevenuto, além do meio-campista Caio Alexandre.
De acordo com o Sofa Score Brazil, sua média de acerto no passe longo é de 49.8%. Além disto, o goleiro contabiliza 57% de média em bolas defendidas e pontuação de 3.00 em defesas difíceis.
Sua imposição será ainda mais crucial nesta reta final do Alvinegro na competição nacional. Cavalieri está designado como titular por Eduardo Barroca para o primeiro jogo de 2021 da equipe, contra o Athletico-PR, no dia 6. O técnico evitou estabelecer prazos para recuperação de Gatito Fernández, que está em transição muscular após ter passado por uma lesão no joelho direito.
A vivência e o desejo de Cavalieri se superar a cada partida são um dos caminhos para que o Botafogo mude seu quadro no Campeonato Brasileiro. Sua serenidade será crucial para garantir que a equipe alvinegra comece a se reencontrar com as vitórias. A equipe de Eduardo Barroca entra em campo na quarta-feira, às 19h15, contra o Athletico-PR.

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