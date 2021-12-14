Cauteloso por técnico, Flamengo vive semana de mudanças na política interna

O Flamengo, cauteloso no mercado na busca por técnico e ainda sem um "Plano A" definido, viverá uma semana importante na política interna: a votação para o novo presidente do Conselho Deliberativo, entre Antônio Alcides pela situação (chapa do presidente reeleito, Rodolfo Landim) e Ricardo Lomba, pela oposição, nesta terça (14), e a para o próximo responsável pelo Conselho de Administração, em que Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual vice de relações externas, disputa sem concorrência, na quarta (15). Enquanto os bastidores vivem dias de mudanças em relações aos Conselhos, o departamento de futebol do Flamengo, que seguirá capitaneado por Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor executivo da pasta, respectivamente, se organiza para viajar à Europa nos próximos dias, possivelmente ainda esta semana.

No entanto, as observações estão em estágio embrionário, ainda sem negociações formais iniciadas. Os estafes de Jorge Jesus e Carlos Carvalhal estão sempre sendo contatados, mas, enquanto o ex-treinador do clube já avisou que não deixará o Benfica por conta própria, embora esteja com o cargo sob ameaça, o segundo, atualmente no Braga, se interessa pelo acordo, porém vê o clube lusitano não abrir mão de receber a multa rescisória de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) - o vínculo expira em meados de 2022.

Outros nomes do Velho Continente, o mercado prioritário para o Flamengo na busca pelo substituto de Renato Gaúcho, estão sendo analisados. De acordo com informações iniciais do jornal "O Globo", por exemplo, o também português Vitor Pereira, atualmente comandante do Fenerbahçe, está no radar e tem um perfil que agrada.

O fato é que boa parte da torcida já tem demonstrado impaciência com movimentação morosa do Flamengo no mercado, até aqui - basta ver pelo "termômetro" nas redes sociais do clube. E, com as últimas pendências no cenário político a serem arrematadas até amanhã, a nova "Eurotrip" deve ocorrer e já com um alvo engatilhado.