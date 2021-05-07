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Cauê comemora primeiro gol internacional pelo Corinthians: 'Realização de um sonho'

Aos 18 anos, centroavante do Timão anotou seu segundo tento como profissional do clube ao marcar diante do Sport Huancayo-PER, fora de casa, pela Copa Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 13:29

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:29

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na última quinta-feira, contra o Sport Huncayo-PER, o Corinthians conquistou uma importante vitória por 3 a 0, pela Copa Sul-Americana. O resultado serviu para o time se manter vivo na briga pela vaga nas oitavas de final da competição. Além disso, permitiu que o jovem corintiano Cauê marcasse pela primeira em uma competição internacional com a camisa do clube.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Aos 18 anos, o centroavante do Timão não escondeu a alegria por marcar pela segunda vez como profissional alvinegro, principalmente jogando fora do país. Para ele, é a realização de um sonho e marcante para toda a sua família.
- É a realização de um sonho para mim. Marcar meu segundo gol pelo profissional do Corinthians e o primeiro em competições internacionais é marcante para mim e para minha família - declarou o jovem.Promovido das categorias de base do Corinthians nesta temporada, Cauê já atuou em dez partidas, cinco delas como titular, e marcou dois gols. O centroavante garante que isso é só o começo e promete muito mais.
- Eu só sonhava com isso há um ano. É tudo muito novo. Ainda é meu primeiro ano na equipe principal do Corinthians. Isso é só o começo. Que venham os próximos - concluiu o jovem corintiano.
Cauê hoje é considerado parte do time titular do Corinthians, ganhando a vaga de Jô, que antes era o "dono" da posição. Resta saber como Vagner Mancini vai montar a equipe para a maratona que terá a partir de domingo. O próximo jogo pela Copa Sul-Americana será na quinta-feira, contra o Peñarol, fora de casa. Antes disso, enfrenta Novorizontino e Inter de Limeira, pelo Paulistão.

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