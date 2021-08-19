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Cauã Paixão assina primeiro contrato como profissional do Vasco: 'É o dia mais feliz da minha vida'

O jovem atleta chegou ao clube em 2018, se destacou e ajudou o Sub-15 a conquistar o Campeonato Carioca de forma invicta em 2019. Ele assinou contrato até julho de 2024...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 15:51

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 15:51
Crédito: Divulgação/Vasco
O Vasco segue fortalecendo sua base e reforçando os elencos em todas as categorias. Com isso, o atacante Cauã Paixão assinou seu primeiro contrato profissional com o clube carioca. O jovem, que nasceu em 2004, firmou um vínculo com o Cruz-Maltino até julho de 2024.
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- Desde pequeno sempre sonhei em ser jogador de futebol. A bola sempre foi o meu melhor brinquedo. Cheguei ao Vasco em 2018 e comecei a construir este sonho. Hoje, aos 17 anos, assinei meu primeiro contrato profissional. É o dia mais feliz da minha vida. O Vasco é gigante - publicou o jogador em sua rede social.
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O jovem atleta chegou ao Vasco em 2018, se destacou e ajudou o Sub-15 a conquistar o Campeonato Carioca de forma invicta em 2019. Nesta temporada, ele fez parte da equipe vice-campeã da Copa Rio e do Campeonato Brasileiro sub-17.
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A equipe sub-17 do Vasco fez excelentes campanhas em duas competições importantes, porém não conseguiu o título. O trabalho do técnico Igor Guerra foi elogiado pelo adversário na final do Campeonato Brasileiro, o rival Flamengo. Na Copa do Brasil da categoria, o Gigante da Colina não está presente na disputa nesta temporada.
Por fim, cabe ressaltar que o time estreia na Taça Guanabara da categoria no próximo dia 21 contra o Nova Iguaçu, às 11h, no CT Artsul. Em sequência, no dia 24, o compromisso será contra o Resende, às 13h, fora de casa, no Estádio do Trabalhador.

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