Categoria sub-17 do Porto Vitória conquista o Campeonato Capixaba 2018

Equipe sub-17 do Porto Vitória conquista o Capixabão Crédito: Porto Vitória

Em jogo disputado no último sábado, a equipe Sub-17 do Porto Vitória Futebol Clube sagrou-se campeã ao empatar com a equipe do Atlético de Itapemirim, do município Itapemirim. Com mais este título, o Verdão é tetracampeão na competição, tendo conquistado a taça nos últimos quatro anos. O jogo da final aconteceu em Itapemirim, com o placar de 1 x 1.

O atacante Juan Santos foi o artilheiro da competição com o saldo de 14 gols em 16 jogos. "Fico muito feliz por conseguir alcançar a meta de ser artilheiro do campeonato, que eu tracei desde o começo do ano. Jogo no Porto Vitória há oito meses e os treinamentos que recebo são específicos para mim, como centroavante. A Comissão Técnica e o Departamento da Base são muito bem preparados", destaca.

Porto Vitória é campeão capixaba sub-17 Crédito: Porto Vitória

A atuação do Verdão na Sub-17 deu continuação a um histórico de vitórias no Capixabão. A equipe Sub-15 também conquistou, invicta, o título do Capixabão, em jogo final disputado no dia 5 de setembro, quando venceu o Caixas por 3 x 0, no município da Serra, na Grande Vitória, tornando-se bicampeã.