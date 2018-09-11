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Categoria sub-17 do Porto Vitória conquista o Campeonato Capixaba 2018

Com o título, clube agora é tetracampeão na competição, tendo conquistado a taça nos últimos quatro anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 15:12

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 15:12

Equipe sub-17 do Porto Vitória conquista o Capixabão Crédito: Porto Vitória
Em jogo disputado no último sábado, a equipe Sub-17 do Porto Vitória Futebol Clube sagrou-se campeã ao empatar com a equipe do Atlético de Itapemirim, do município Itapemirim. Com mais este título, o Verdão é tetracampeão na competição, tendo conquistado a taça nos últimos quatro anos. O jogo da final aconteceu em Itapemirim, com o placar de 1 x 1.
O atacante Juan Santos foi o artilheiro da competição com o saldo de 14 gols em 16 jogos. "Fico muito feliz por conseguir alcançar a meta de ser artilheiro do campeonato, que eu tracei desde o começo do ano. Jogo no Porto Vitória há oito meses e os treinamentos que recebo são específicos para mim, como centroavante. A Comissão Técnica e o Departamento da Base são muito bem preparados", destaca.
Porto Vitória é campeão capixaba sub-17 Crédito: Porto Vitória
A atuação do Verdão na Sub-17 deu continuação a um histórico de vitórias no Capixabão. A equipe Sub-15 também conquistou, invicta, o título do Capixabão, em jogo final disputado no dia 5 de setembro, quando venceu o Caixas por 3 x 0, no município da Serra, na Grande Vitória, tornando-se bicampeã.
O presidente do time, Vinícius Coelho, conta que o resultado positivo no Capixabão é fruto de um trabalho iniciado em dezembro, com a busca por novos jogadores em várias cidades do Espírito Santo. "Nossos jogadores estiveram focados na competição. A conquista é consequência do trabalho realizado com eles, dentro e fora de campo", comenta.

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