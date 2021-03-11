Catarinense: Na base da eficiência, Chapecoense bate Avaí no clássico

Crédito: Avante é formado nas categorias de base da Chape (Márcio Cunha/ACF

Em confronto que precisou acontecer na cidade de Itajaí pelas restrições em alguns municípios de Santa Catarina, a Chapecoense bateu o Avaí por 2 a 1 no clássico estadual pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Enquanto Fernandinho e Perotti marcaram para o Verdão do Oeste, Renato fez o tento do Leão da Ilha.>Confira a classificação atualizada do CatarinenseERROU A PRIMEIRA, MAS NA SEGUNDA...

Apesar de aparentemente o Avaí ser a equipe que demonstrava ter interesse em controlar territorialmente a partida, as chegadas ofensivas da Chape eram mais agudas e objetivas. Tanto é que, nos primeiros minutos, o Verdão assustou o goleiro Glédson na batida de falta espalmada pelo arqueiro onde Perotti perdeu uma chance incrível embaixo da trave adversária. Foi dessa forma que o meio-campista Lima, com um passe excelente por elevação dado por Fernandinho no lado esquerdo do ataque, invadiu a grande área do Leão e fuzilou de perna esquerda no canto oposto de Glédson. Placar inaugurado na cidade de Itajaí a favor da Chapecoense.

RESPOSTA AÉREA

Se não fazia uma partida de absoluta eficiência ofensiva, o time da Ressacada acabou igualando o marcador no Hercílio Luz justamente com quem veio após atuar em 2019 na Chape: Renato. Após cobrança de escanteio cortada parcialmente pela zaga dos comandados de Filipe Mattos, o meio-campista acertou um bonito chute de sem-pulo onde João Paulo não caiu a tempo para evitar o tento avaiano.

CRESCEU DE PRODUÇÃO

Depois de parear o marcador, o time Azzurra parece ter encontrado os caminhos para explorar o sistema defensivo da Chapecoense com mais efetividade. As demonstrações claras dessa situação foram a chegada com perigo na batida cruzada de Lourenço, uma cabeça de Renato próxima a marca de pênalti que passou ao lado da meta de João Paulo e novamente com Lourenço, dessa vez passando com certa liberdade pela marcação, e chutando ao lado do gol da Chape. Melhor momento do Avaí entre o fim da primeira etapa e a parte inicial do tempo complementar.

VELHO DITADO

O desempenho técnico do time da capital melhorou (seguindo inclusive melhor até o apito final), mas não foi convertido em bola na rede e acabou "custando caro" quando Fernandinho invadiu a grande área, driblou o zagueiro Betão e, ao cair, viu o árbitro marcar pênalti à favor da equipe de Chapecó. O lance, aliás, gerou intensa revolta e até mesmo uma confusão entre as equipes.

Quando a cobrança pode ser executada, Perotti colocou a bola no canto direito (Glédson caiu do lado esquerdo) e recolocou o time Condá na dianteira do marcador em Itajaí.FICHA TÉCNICA​CHAPECOENSE 2 x 1 AVAÍ

Local: Estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí (SC)Data e hora: 11/03/2021 - 16h (de Brasília)​Árbitro: Rafael TraciAssistentes: Thiaggo Americano Labes e Gizeli CasarilCartões amarelos: Ronei, Derlan, Alan Santos (CHA) / Cartões vermelhos:

GOLS: Lima (20'/1°T) (1-0), Renato (28'/1°T) (1-1), Perotti (21'/2°T) (2-1)

CHAPECOENSE (Técnico: Filipe Mattos)

João Paulo; Hiago (Alan Santos, aos 13'/2°T), Kadu, Derlan e Mancha (Busanello, aos 39'/2°T); Ronei (Anderson Leite, aos 39'/2°T), Moisés Ribeiro, Lima e Rafael Holstein (Mike, aos 28'/2°T), Fernandinho (Matheus Ribeiro, aos 28'/2°T) e Perotti.

AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)