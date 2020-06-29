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futebol

Castan vê Vasco mais ordenado no retorno: 'Sabemos qual é o nosso jogo'

Zagueiro capitão do Cruz-Maltino elogiou a primeira partida oficial da equipe sob o comando do novo treinado Ramon Menezes e projetou evolução no decorrer da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 18:11

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:11

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
A primeira partida do Vasco sob o comando do técnico Ramon Menezes deixou boa impressão no capitão da equipe, Leandro Castan. O zagueiro cruz-maltino elogiou a atuação da equipe na vitória, por 3 a 1, sobre o Macaé, no último domingo, e saiu de São Januário esperançoso pela organização que viu dentro de campo.
– Hoje demos um saborzinho, demos um aperitivo. Muitas coisas aconteceram. O principal é que mostramos que temos um jogo, sabemos qual que é o nosso jogo. Agora é ir melhorando, melhorando e, o mais rapidamente possível, estar 100%. Depois de tanto tempo sem jogar tem o ritmo de jogo que é diferente, passe errado, posicionamento, mas temos muito para melhorar ainda. Foi apenas a primeira partida, o ano vai ser muito exigente, com muitos jogos. Tem muita coisa pela frente. Eu já estava muito confiante, confio muito no grupo. Dar os parabéns para o Ramon, a equipe assimilou – disse Castan, em entrevista à Vasco TV após a partida.
O xerife da defesa vascaína também elogiou o novo parceiro de zaga, Ricardo Graça. Ver os dois juntos em campo era um desejo antigo da torcida que foi atendido pelo novo treinador.
– Fizemos um bom jogo, sempre é difícil quando se joga fora de posição, mas o Ricardo tem muita qualidade, jogou super bem. Quando fomos exigidos, fomos bem. Estou feliz com nosso desempenho.E MAIS:Perdeu? Assista ao hat-trick de Cano no retorno do Vasco ao CariocaBlog do Garone: É preciso elogiar Germán CanoPrimeiro Vasco de Ramon Menezes mostra variações e eficiênciaTrês gols? Cano mira evolução: 'Com trabalho e esforço tudo é possível'Ramon Menezes: 'Temos que ter os pés no chão, mas saio daqui satisfeito'Castan também falou sobre os novos hábitos impostos pelos protocolos de segurança do esporte.
– Foi diferente. Estranha a sensação de estar ofegante depois do aquecimento e ter que botar máscara. Mas o departamento médico sabe que está protegendo. Nessa quarentena, um deu força para o outro, estivemos juntos. Nosso grupo está no caminho certo. Mostramos que estamos no caminho certo – finalizou. E MAIS:

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