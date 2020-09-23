Castan confia na classificação do Vasco e revela conversa com Pikachu: 'Tem a nossa confiança'

Crédito: Castan confia na classificação do Vasco (Reprodução/Vasco TV

A força do grupo será a arma do Vasco para conseguir a classificação na Copa do Brasil, segundo o zagueiro Leandro Castan. Em entrevista coletiva na véspera do jogo decisivo com o Botafogo, às 21h30, desta quarta, em São Januário, oo capitão se mostrou otimista sobre a possibilidade de reverter a desvantagem pela derrota por 1 a 0 no jogo de ida e revelou conversa com o lateral-direito Yago Pikachu, que não passa por um bom momento na temporada.

–O Yago é um cara que tem a nossa total confiança. Conversei com ele depois do jogo com o Coritiba. Todos estamos sujeitos a erros e acertos e ele tem muito crédito dentro do grupo, já nos deu muitas vitórias no ano passado. Ele sabe que não está em seu melhor momento. A gente entende a torcida ,mas nosso grupo está fechado e a união é a nossa força. Vamos estar sempre juntos na vitória e na derrota . Ele tem a confiança de todos e tenho certeza que fará um grande jogo – disse Castan.

Pikachu sofreu duras críticas dos torcedores pela derrota do Cruz-Maltino, no último domingo, para o Coritiba, depois de cometer um pênalti apontado pelo VAR.

Castan também alertou para o perigo das bolas aéreas do Botafogo, em especial com o atacante Matheus Babi, que já fez três gols em dois jogos contra o time de São Januário.