Castan cita liderança em campo, mas exalta elenco do Vasco: 'Sem eles não conseguiria ajudar em nada'

Crédito: Leandro Castan vive bom momento no Vasco sob o comando do técnico Lisca (Reprodução/VascoTV

Durante a campanha do Vasco na Série B um nome tem se destacado como líder dentro e fora de campo: Leandro Castan. O zagueiro tem bons números na temporada e apareceu nos bastidores da vitória sobre a Ponte Preta tecendo palavras de incentivo aos mais jovens do grupo e comandando o vestiário. Em entrevista coletiva, o defensor falou sobe seu bom momento, exaltou o grupo do Vasco e comentou sobre a relação com Lisca.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Sei da importância que tenho no time e no clube, mas não me considero tão importante assim. Acho que sou mais um nesse mecanismo que é o futebol, ninguém joga sozinho. Esses números são até ilusórios. Sei que sou capitão do time, que a rapaziada me olha diferente, mas sem eles eu não conseguiria ajudar em nada. Futebol é um esporte de grupo. Não só um jogador faz diferença, todos podem ajudar, mas se todos não estiverem na mesma sintonia nada vale. Tenho minha parcela de importância, mas divido isso com toda rapaziada que tem lutado muito - disse.

Desde a chegada do técnico Lisca, Castan atuou em cinco oportunidades e teve um alto aproveitamento de 80% com quatro vitórias e apenas uma derrota. A defesa tão questionada pela torcida vascaína tomou apenas três gols quando o experiente zagueiro esteve em campo sob o comando do treinador. O jogador falou da relação com Lisca

- Eu sigo o trabalho dele faz tempo. Joguei junto com o Márcio, auxiliar dele, no Barueri. No passado recente, o Lisca sempre foi muito especulado aqui no clube. A gente teve assim um contato informal. Agora, trabalhamos junto. A relação é muito boa. Ele me surpreendeu positivamente. Se fala do "Lisca Doido", mas algumas pessoas não olham que é um grande treinador. Deu para ver essa semana que ele teve tempo para treinar. Ficou claro. Jogamos muito bem contra a Ponte Preta, o time colocou tudo em campo o que ele treinou com a gente. Ele realmente conhece de futebol - revelou o jogador.

O jogador também ressaltou que o Vasco foi essencial para a sua retomada no futebol, após grave lesão. Diante disso, ele revelou a gratidão que tem com o clube de São Januário e analisou o momento do time. Na décima colocação, o Gigante da colima soma 31 pontos, a quatro do G4, com 14% de chance de conseguiu o acesso.

Já falei várias vezes que o Vasco foi fundamental para a minha retomada, era um momento difícil da minha carreira, e o Vasco abriu as portas. A gratidão é para sempre. Acho que a gente está se dedicando muito, é claro que às vezes o resultado não tem mostrado isso, mas a gente vai fazer de tudo. A matemática não é importante agora. Mesmo com esses 14%, a gente só depende da gente. A gente tem mais uma final contra o Brasil. É pensar jogo a jogo, passo a passo e pés no chão. Não temos tempo para errar, mas saber que vamos dar o máximo. Essa mescla de juventude e experiência no final vai dar muito certo. Nesse jogo já mostrou Andrey e Caio Lopes fazendo gols, e eles precisam muito desse apoio de vocês - completou.