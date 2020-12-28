Cássio volta a treinar após concussão e Corinthians se reapresenta no CT

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após a vitória sobre o Botafogo, por 2 a 0, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade do dia no centro de treinamento foi a presença de Cássio, que retornou ao trabalho após repouso.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante da equipe carioca, na tarde do último domingo, fizeram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores fizeram um treino coletivo em campo reduzido no Campo 2 (José Ferreira Neto) sob as orientações do técnico Vagner Mancini.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.O goleiro Cássio, que se recuperou de uma concussão sofrida na partida diante do Goiás, no último dia 21, voltou ao CT e realizou um trabalho físico no Lab R9. O camisa 12 ficou em repouso em sua casa desde a última quarta-feira, após receber alta do hospital, onde passou duas noites para exames e precaução.

Dessa forma, ele deve se recuperar a tempo de enfrentar o Fluminense, daqui pouco mais de duas semanas. Desfalque certo, porém, é Ramiro, que levou o terceiro amarelo diante do Botafogo e está suspenso. Cantillo deve ser seu substituto no meio-campo. Quem retorna é Bruno Méndez, que cumpriu suspensão na última rodada e vai brigar por uma vaga na zaga com Jemerson.