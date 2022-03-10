Cássio valoriza classificação antecipada no Paulistão e fala sobre Vítor Pereira: 'Nos adaptando cada vez mais'

O goleiro Cássio valorizou a classificação antecipada do Corinthians ao mata-mata do Campeonato Paulista. O clube ainda tem três jogos para terminar a fase de grupos, mas já está garantido em 1º lugar no grupo A.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

Em entrevista à Corinthians TV, o goleiro ainda falou sobre o duelo de sábado (12), contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, às 18h30, válido pela décima primeira rodada do Paulistão, e pontuou que o elenco está se adaptando ao novo treinador, Vítor Pereira.

- A gente está se preparando para uma grande partida na frente de nossa torcida, em busca de mais uma vitória. Conseguimos a classificação em 1º lugar. Precisamos da melhor pontuação possível para sempre jogar diante da nossa torcida. Fazer uma grande partida, um grande jogo, nos adaptando cada vez mais ao trabalho do professor, se dedicando ao máximo para evoluir e crescer - disse o camisa 12 e capitão da equipe.

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Agora, com a classificação a próxima fase do campeonato garantida, bem como a liderança da chave, o Timão aguarda somente o seu adversário. E a briga pela segunda colocação está equilibrada, com um ponto de diferença separando Inter de Limeira, atual vice-líder do grupo, com 11 pontos, e Água Santa e Guarani, que possuem 10 e estão na terceira e quarta colocação, respectivamente.

O time do Parque São Jorge é o único na primeira chave do Paulistão com um jogo a menos, este contra o Palmeiras, válido pela sexta rodada, que aconteceria no dia 12 de fevereiro, mas foi adiado, já que o Verdão estava em Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes. O confronto foi remarcado para a próxima quinta-feira, dia 17 de março. O Time do Povo encerra sua participação na fase de grupos contra o Novorizontino, dia 20.

Neste momento, a Inter de Limeira, que enfrentou o Corinthians nas quartas de final do Paulistão no ano passado, com o ponto que tem de vantagem sobre Água Santa e Guarani, seria adversária do Timão. O Leão depende apenas de si e enfrentará São Bernardo, em casa, e Santo André, fora, nas duas últimas partidas da primeira fase do Paulistão. Qualquer empate em uma desses jogos já dará brecha para que os time de Diadema e Campinas ultrapassem os limeirenses.

Por sua vez, o Netuno encarará o Santo André, em clássico do ABC, em casa, e o Santos, na última rodada, na Vila Belmiro. E o Bugre medirá forças contra a Ferroviária, em Campinas, e o São Bernardo, na cidade do adversário.

Desde 2014, quando a Federação Paulista de Futebol adotou o modelo atual de disputa do Paulistão, com as equipes divididas em chaves e os dois classificados por grupo se enfrentando nas quartas de final, o Corinthians só não liderou a sua chave em 2014, quando ficou em terceiro e nem para o mata-mata foi, e 2020, quando ficou em segundo, atrás do Red Bull Bragantino, mas se classificou chegando até a final, quando perdeu para o Palmeiras.

Nesta edição do Campeonato Paulista, o Timão é o quarto colocado, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, em nove jogos, ficando atrás de Palmeiras, Bragantino e São Paulo, os três primeiros em ordem.