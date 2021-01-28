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Cássio usará uniforme especial para comemorar os 500 jogos pelo Corinthians; confira

Goleiro completará a marca nesta noite, diante do Bahia, na Fonte Nova. Antes da partida, clube divulgou as fotos da camisa especial que será utilizada pelo Gigante corintiano...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 17:50

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 17:50

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
O duelo entre Bahia e Corinthians será especial para Cássio, já que ele completará 500 jogos vestindo a camisa alvinegra. E para comemorar essa marca essa expressiva, o clube preparou um uniforme especial para o goleiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Confira os clubes que já estão garantidos na Copa Libertadores 2021
A camisa será toda em preto em branco, inclusive os detalhes do patrocinadores, exceto por um patch dourado que faz referência aos 500 jogos do arqueiro corintiano. A luva também terá um adereço especial sobre o tema.
Confira nas fotos divulgadas pelo Twitter do clube, como ficou o uniforme:

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