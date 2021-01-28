Cássio usará uniforme especial para comemorar os 500 jogos pelo Corinthians; confira

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

O duelo entre Bahia e Corinthians será especial para Cássio, já que ele completará 500 jogos vestindo a camisa alvinegra. E para comemorar essa marca essa expressiva, o clube preparou um uniforme especial para o goleiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A camisa será toda em preto em branco, inclusive os detalhes do patrocinadores, exceto por um patch dourado que faz referência aos 500 jogos do arqueiro corintiano. A luva também terá um adereço especial sobre o tema.