Cássio tem contratura constatada e Corinthians se reapresenta no CT

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira, após vencer o Coritiba, fora de casa, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta, pela 23ª rodada da competição. A novidade do dia foi a lesão constatada de Cássio, que sentiu a coxa no aquecimento do jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Na atividade de reapresentação, os atletas que iniciaram a partida entre os titulares se dedicaram à recuperação física na parte interna do centro de treinamento. A outra parte do grupo participou de uma atividade técnica comandada por Vagner Mancini. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar os treinos in loco por conta da pandemia de coronavírus.

A notícia ruim do dia foi sobre o goleiro Cássio, que passou por exames e teve constatada uma contratura muscular na coxa esquerda e já iniciou tratamento no CEPROO. O camisa 12 será avaliado diariamente ao longo da recuperação, mas sem prazo pra voltar. Antes do duelo com o Coxa, no aquecimento, ele sentiu o incômodo e precisou ser substituído de última hora por Walter.Permanecem fora do CT o zagueiro Jemerson e o meia Mateus Vital, que cumprem quarentena após terem testado positivo para coronavírus. O meia Ramiro segue em tratamento após ter sofrido entorse no tornozelo, enquanto o atacante Gustavo Silva começa, aos poucos, trabalhar no campo separadamente, após ter sofrido estiramento muscular na coxa.

Mancini, por outro lado, terá três retornos certos para a próxima rodada: Marllon (expulso), Otero (expulso) e Cantillo (terceiro amarelo), que cumpriram suspensão diante do Coritiba e estarão à disposição do treinador.