Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cássio se diz 'mais motivado do que nunca' após renovação com o Corinthians

Goleiro tinha vínculo com o Timão até o fim deste temporada, mas renovou até dezembro de 2024: '. Agradeço à Fiel por todo o apoio de sempre'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 19:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 19:00

Com contrato renovado até dezembro de 2024, o goleiro Cássio chega a sua 11ª temporada pelo Corinthians e se diz 'mais motivado do que nunca'. Após o Timão anunciar a extensão do vínculo com o atleta, o próprio camisa 12, através das suas redes sociais, se pronunciou sobre, agradecendo a torcida corintiana, diretoria e companheiros de clube.
- Glória a Deus por mais esta renovação com o Corinthians! Estou mais motivado do que nunca para buscar mais títulos com esta camisa. Agradeço à Fiel por todo o apoio de sempre, à diretoria pela confiança e aos meus companheiros e todos do clube pela parceria de sempre. Vamos juntos por mais! - escreveu Cássio.
Treinando durante as férias, o goleiro espera voltar a boa fase em 2022, já que na última temporada foi questionado por conta de algumas falhas.
A renovação faz com que Cássio também possa bater alguns recordes com a camisa alvinegra. Sexto atleta que mais atuou pelo clube do Paraque São Jorge, ele pode alcançar à segunda colocação ainda nesta temporada. E caso o Corinthians conquiste algum título neste ano, o arqueiro igualará Marcelinho Carioca como jogador com mais títulos na história corintiana, com 10 canecos levantados.
Crédito: CássioestánoCorinthiansdesde2012ejáconquistounovetítulospeloclube(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados