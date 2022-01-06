Cássio se diz 'mais motivado do que nunca' após renovação com o Corinthians

Com contrato renovado até dezembro de 2024, o goleiro Cássio chega a sua 11ª temporada pelo Corinthians e se diz 'mais motivado do que nunca'. Após o Timão anunciar a extensão do vínculo com o atleta, o próprio camisa 12, através das suas redes sociais, se pronunciou sobre, agradecendo a torcida corintiana, diretoria e companheiros de clube.

- Glória a Deus por mais esta renovação com o Corinthians! Estou mais motivado do que nunca para buscar mais títulos com esta camisa. Agradeço à Fiel por todo o apoio de sempre, à diretoria pela confiança e aos meus companheiros e todos do clube pela parceria de sempre. Vamos juntos por mais! - escreveu Cássio.

Treinando durante as férias, o goleiro espera voltar a boa fase em 2022, já que na última temporada foi questionado por conta de algumas falhas.

A renovação faz com que Cássio também possa bater alguns recordes com a camisa alvinegra. Sexto atleta que mais atuou pelo clube do Paraque São Jorge, ele pode alcançar à segunda colocação ainda nesta temporada. E caso o Corinthians conquiste algum título neste ano, o arqueiro igualará Marcelinho Carioca como jogador com mais títulos na história corintiana, com 10 canecos levantados.