Cássio se consolida como arma importante do Vitória nas bolas aéreas

Cássio, lateral direito do Vitória Crédito: Guilherme Kenzo/Vitória FC

A posição de lateral talvez seja a mais ingrata do futebol. O jogador que atua naquele setor tem grandes obrigações defensivas e ofensivas. E quem vem exercendo essa função com excelência no futebol capixaba é Cássio, lateral direito do Vitória desde a Copa Espírito Santo 2018.

O camisa 2 alvianil, entretanto, tem um adicional: as bolas aéreas. Desde que chegou ao Vitória, na metade da temporada passada, Cássio vem sendo letal nesse tipo de jogada. O lateral já decidiu clássico contra a Desportiva, balançou as redes na decisão da Copa ES 2018 contra o Atlético Itapemirim e fez gol contra o Estrela na semifinal do Capixabão 2019.

O lateral Cássio, do Vitória, em ação contra o Brasiliense Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

De acordo com o jogador, o segredo do constante sucesso nas bolas aéreas é o trabalho que ele vem desempenhando nos treinamentos.

Eu tenho uma facilidade na bola aérea pelo meu tamanho, mas também é fruto do trabalho. Eu treino bastante durante a semana para aperfeiçoar, porque essa jogada é uma virtude que eu tenho Cássio - lateral direito do Vitória

Titular absoluto nas campanhas dos títulos da Copa ES 2018 e do Capixabão 2019, Cássio perdeu espaço com a chegada de Valdir Bigode para a disputa da Série D. Porém, com o decorrer da competição, o lateral recuperou a sua titularidade e tornou-se peça importante da equipe.

Cássio acredita que o gol é fruto da resiliência que ele teve durante esse período entre a perda da posição até a retomada do seu lugar na equipe titular.