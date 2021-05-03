Cássio sai em defesa do trabalho feito pelo Corinthians na temporada: 'Eu prefiro o resultado'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O goleiro Cássio admitiu que não vê fundamento às criticas que o Corinthians tem recebido neste início de temporada. Embora admita que exista margem para evolução no desempenho em campo, o capitão corintiano usou os resultados para defender o seu argumento, já que neste ano o Timão fez 15 partidas e registrou apenas duas derrotas.– Se a gente vê da forma de que o time, de repente, não está jogando o melhor futebol, eu entendo as críticas. Mas se pegar os resultados desta temporada, nós, em 15 partidas, temos duas derrotas, algumas vitórias e empates. Aproveitamento é bom. Eu acho que para um começo de temporada, a gente é um dos primeiros do Campeonato Paulista – disse o atleta em entrevista ao Premiere, após o empate em 2 a 2 entre Corinthians e São Paulo neste domingo (2), pela décima rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.

O arqueiro também pontuou a fase de integração com os meninos da base, onde situa que esse momento não é de aprendizado apenas para as pratas da casa, mas também influencia as peças mais veteranas.

– Lógico que tem que querer sempre evoluir. Esse ano a gente acabou perdendo alguns jogadores, tem os meninos da base, meninos muito comprometidos, mas subiram os meninos e gente tem que ajudar no processo deles se estruturarem. Eles têm que se enturmar. Falam dos mais velhos e mais jovens, mas é o Corinthians. Não existe os mais velhos e mais novos, somos um time e a gente tem que se ajudar. Não é porque tem os meninos, que a gente não pode aprender com eles – afirmou o camisa 12.

No Timão há nove temporadas e mais de 500 jogos pelo clube, Cássio contesta a filosofia que coloca o desempenho técnico a frente dos resultados.

– É estranho, porque há dez anos para o Corinthians o meia a zero estava bom, ganhar de meio a zero era o estilo do Corinthians. Entendo, não estou falando que a gente não tenha o que melhorar, que nós estamos bem. O resultado está legal, mas em campo a gente pode melhorar, pode evoluir, estar trabalhando para isso, em evoluir. Mas eu vejo em questão de resultado, com todo o respeito, cada um tem a sua opinião, mas no final das contas, quando você é campão, e anos atrás a gente foi campeão não jogando um grande futebol, mas hoje só se fala que o time foi campeão aquele ano – disse o goleiro.

Cássio chegou ao Corinthians em 2012, e desde então foi titular os titulos da Libertadores e Mundial daquele ano, Recopa Sul-Americana de 2013, Brasileiros de 2015 e 2017 e Paulistas de 2013, 2017, 2018 e 2019, entrando assim na galeria de grandes ídolos corintianos.