Cássio lamenta gol sofrido pelo Corinthians no final da partida contra o Flamengo: 'É dolorido'

O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol Rubro-Negro veio aos 48 minutos do segundo tempo, em cruzamento de Rodinei onde Bruno Henrique testou firme para o gol.Um dos melhores jogadores do Timão em campo, Cássio lamentou a maneira da derrota, exaltou o poder do adversário jogando no Maracanã e pediu foco para que a equipe consiga cumprir o objetivo na competição.

- É muito difícil jogar contra o Flamengo aqui. Um clube que tem uma intensidade muito alta. É duro você tomar um gol no final, nos últimos minutos. É dolorido. A gente já ganhou partidas nos últimos minutos. Hoje é dolorido, mas amanhã é levantar a cabeça e seguir em frente, serve de aprendizado. É difícil jogar contra o Flamengo, eles vem muito bem. A gente não conseguiu o resultado, saímos chateados, mas faltam algumas rodadas e estamos na briga pelo G4. - afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO TIMÃO NO BRASILEIRÃO

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro é no domingo (21), às 16h, contra o rival Santos, na Neo Química Arena.