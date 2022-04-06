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futebol

Cássio evita colocar culpa da derrota do Corinthians na altitude e cobra mudanças: 'Precisamos evoluir'

Timão perdeu por 2 a 0 para o Always Ready e se complicou na Libertadores...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 15:56
Na saída do estádio Hernando Siles, após a derrota do Corinthians por 2 a 0 diante do Always Ready-BOL, na noite de terça-feira (5), em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o goleiro Cássio não quis usar como desculpa a altitude de La Paz para justificar a fraca atuação do time, e cobrou evolução do elenco para o restante da temporada.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores
- Não pode botar a culpa só na altitude. Temos que melhorar, evoluir e crescer, temos que criar mais. É uma conversa que temos que ter entre nós. Lógico que é difícil jogar aqui, mas não podemos botar a culpa só na altitude. Não fizemos um grande jogo, poderíamos ser mais agressivos, jogo de Libertadores é sempre disputado, serve de aprendizado, temos duas partidas em casa e precisamos buscar as vitórias para entrar na briga pela classificação - disse o capitão ao SBT.
> GALERIA: Corinthians vira alvo de memes após derrota na Bolívia
Assim como Renato Augusto, o goleiro ficou na bronca com a marcação do pênalti de João Pedro logo aos cinco minutos do primeiro tempo, que influenciou diretamente o comportamento da equipe no restante da partida.
Cássio se mostrou inconformado pelo fato da Conmebol não colocar o VAR na fase de grupos da Libertadores, e afirmou que o gol sofrido nos minutos iniciais complicou o Timão.
> TABELA - Confira a tabela e simule os primeiros jogos do Timão no Brasileirão​- Tomar um gol no começo é difícil. Não entendo como um campeonato tão grande como a Libertadores não tem VAR nessa fase. Mesmo tomando gol, tínhamos que tentar buscar o empate e não conseguimos - concluiu o arqueiro.
O Corinthians volta a campo no domingo (10), às 16h, contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela primeira rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (13), às 21h, o alvinegro paulista recebe o Deportivo Cali-COL na Neo Química Arena.
Crédito: CássiodurantederrotadoTimãoparaoAlwaysReady(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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