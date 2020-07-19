Cássio elogia treinos do Corinthians e quer buscar duas vitórias no Paulista

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está próximo de fazer sua reestreia no Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na Arena, na próxima quarta-feira, às 21h30. E a preparação do elenco, que teve início há cerca de um mês, foi elogiada por Cássio, motivo suficiente para ele acreditar em duas vitórias do time, que seriam essenciais para ainda acreditar na classificação para as quartas de final do Paulistão.Em entrevista para a TV oficial do clube, no último sábado, o goleiro valorizou a qualidade do período de treinamentos pelo qual o grupo passou, além de elogiar a intensidade que os atletas impuseram nesse momento de retomada das atividades. Em relação aos trabalhos específicos dos arqueiros, o ídolo corintiano diz estar recuperando o tempo perdido durante a quarentena imposta pela pandemia. Para ele, sua posição foi a mais prejudicada.

- A preparação está muito boa, todo mundo está se envolvendo 100%, a dedicação a gente vê nos números. No campo a intensidade dos treinos tem sido bem legal, quando participamos nós vemos que a intensidade está boa, e o trabalho específico também está sendo muito bom, muito bem executado. Estamos tentando ganhar tempo, melhorar pelo tempo que a gente ficou parado, que eu creio que para goleiro seja mais difícil - afirmou o camisa 12.

Com as tabelas do Paulistão e do Brasileirão já definidas, Cássio não escondeu a felicidade de poder retomar a rotina que ficou paralisada por mais de quatro meses. Aliado a isso e ao desempenho do time nos treinamentos, ele quer ir em busca das duas vitórias que o Corinthians precisa no estadual para sonhar com as quartas de final. Além disso o Guarani não poderá pontuar.