Cássio elogia as chegadas de Giuliano e Renato Augusto ao Corinthians: 'Vão agregar muito'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Os torcedores do Corinthians estão empolgados com as chegadas de Giuliano e Renato Augusto, mas eles não são os únicos, já que os jogadores do atual elenco também estão contentes pelas contratações. Cássio, um dos maiores ídolos do clube e líder do grupo, aprovou a dupla e prevê bom futuro ao time.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o goleiro declarou acreditar que os dois recém-contratados vão agregar muito para a equipe, mas também para o desenvolvimento dos jovens jogadores, que são muitos no elenco principal.

- Jogadores experientes, já chegaram com muita vontade para ajudar, foram muito bem recebidos por todos, caras do bem. Renato a gente já conhecia, passagem vitoriosa que teve com a gente, espero que sejamos vitoriosos novamente com ele aqui. Giuliano onde passou foi muito bem. Dois jogadores de vasta experiência, sabem jogar em time de pressão, de massa, vão agregar não somente com o time, em qualidade, mas também com os meninos, que não são tão meninos mais, estão há tempos no profissional. São jogadores de muita qualidade - comentou o camisa 12.Apesar dessa empolgação com Renato Augusto e Giuliano, Cássio evita projetar títulos ou grandes conquistas por ora, mas pensa que haverá uma melhora em breve do time, uma vez que ele tem muita confiança no trabalho que Sylvinho tem feito no comando. Além disso, ele disse que é preciso buscar um equilíbrio nas análises para não colocar pressão na dupla, já que se trata de um time.

- Prefiro pensar jogo a jogo, esse negócio de brigar por títulos se tratando de Corinthians a gente tem que sempre almejar estar em primeiro, em posição de Libertadores, concentrar jogo a jogo eu prefiro, tem dois jogadores que vão ajudar muitos, mas a gente não pode jogar toda pressão para o Renato e para o Giuliano de que vão chegar e resolver, é uma equipe, a gente precisa da ajuda deles e eles da nossa também, é um time, eles não são goleiro, zagueiro e centroavante. Têm qualidade, vão agregar muito, mas precisamos nos ajudar.

- Eu vejo que tenho muita confiança no trabalho do professor Sylvinho, no que tem passado, evoluído, a gente tem oscilado, mas é normal pela reformulação que o Corinthians vem tendo, mas estou muito confiante de que a gente fazer um bom primeiro e depois segundo turno - completou.