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futebol

Cássio e Sidcley valorizam ponto somado pelo Corinthians fora de casa

Timão empatou em 0 a 0, diante do Grêmio, no último sábado e ressaltaram o quanto é difícil enfrentar o adversário em sua Arena. Ambos também já projetaram o próximo jogo...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 16:26

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 16:26

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Após dois jogos disputados no Brasileirão-2020, o Corinthians ainda não venceu, mas já conquistou um ponto importante, fora de casa, diante de um adversário que vai brigar pelas primeiras posição na competição. Isso aconteceu no último sábado, no 0 a 0 com Grêmio, na Arena do clube gaúcho. O resultado foi valorizado pelos jogadores corintianos após a partida.Em entrevista para Corinthians TV, no vídeo dos bastidores do duelo, Sidcley e Cássio analisaram o placar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro e destacaram a dificuldade de enfrentar o time de Renato Gaúcho.
O lateral-esquerdo viu pontos positivos na atuação alvinegra, mas lamentou as poucas chances claras de gol criadas pelo ataque. Mesmo assim, ele já pensa no próximo compromisso, contra o Coritiba, nesta quarta-feira, às 21h30.
- Aqui dentro sempre é difícil jogar contra o Grêmio, mas nós conseguimos impor o jogo, conseguimos finalizar várias vezes no campo do time deles, mas não criamos muitas oportunidades de gol, mas bola pra frente, quarta-feira já tem jogo, dentro de casa, para a gente conseguir a vitória - disse Sidcley.Já o camisa 12 do Timão, mais uma vez destaque da equipe, destacou o ponto conquistado, apesar de o objetivo ser sempre a vitória. Para ele, agora, é hora de pensar em matar a saudade da Arena Corinthians, na próxima quarta-feira.
- Difícil jogar aqui contra o Grêmio, sempre uma equipe que vai brigar lá entre os primeiros, com certeza, acho que é um ponto válido, fomos aguerridos, lutamos, buscamos, segunda rodada... Lógico que você sempre busca a vitória, mas creio que o empate aqui não é um mau resultado, então é trabalhar para a próxima partida em casa, já estamos com saudade da nossa Arena, voltar lá e buscar os três pontos - concluiu o goleiro.
O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena, para enfrentar o Coritiba, pela quarta rodada do Brasileirão-2020. Vale lembrar que o jogo do Timão na primeira rodada, contra o Atlético-GO, foi adiado por conta da final do Campeonato Paulista e ainda não tem data definida para acontecer.

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