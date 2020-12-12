Cássio é o único jogador do Corinthians presente em todos os Majestosos na Neo Química Arena

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Neste domingo, o Corinthians entra em campo contra o São Paulo defendendo uma invencibilidade em Majestosos na Neo Química Arena. O clube do Parque São Jorge nunca perdeu para o rival no estádio em Itaquera, onde a história do confronto começou em 2014. E somente um jogador esteve presente em toda essa série defendendo o Timão: Cássio, que irá para mais um clássico.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Ao todo, Timão e Tricolor se enfrentaram 12 vezes na Neo Química Arena, com nove vitórias alvinegras e três empates. O goleiro, um dos maiores ídolos história do Timão, foi titular em todos esses jogos e teve participação direta na manutenção dessa hegemonia que já está em seu sexto ano. Cássio é um dos trunfos do Corinthians para buscar uma vitória e manter esse tabu no estádio.

E o arqueiro corintiano só não lidera esse ranking de participações com larga vantagem, porque perto deles está outro ícone do clube nesses últimos anos: Fagner, que apenas deixou de estar em campo em um desses Majestosos em Itaquera. Sua ausência aconteceu em 11 de junho de 2017, quando o Alvinegro venceu por 3 a 2, em partida válida pelo Brasileirão daquele ano. O desfalque foi por conta de uma convocação para a Seleção Brasileira do técnico Tite.Outros 11 jogadores do elenco atual já estiveram presentes em pelo menos um clássico contra o São Paulo na Neo Química Arena: Gabriel, Mateus Vital e Danilo Avelar (3 vezes cada um), Fábio Santos, Gil, Jô e Ramiro (2 vezes cada um) e Camacho, Léo Santos, Araos e Boselli (1 vez cada um). Fábio Santos, Jô, Gabriel e Avelar inclusive já marcaram gols em Majestosos em Itaquera.

Uma curiosidade é que Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos estiveram presentes como titulares nos dois primeiros duelos com o Tricolor no estádio. O inaugural, pelo Brasileirão-2014, teve vitória de virada por 3 a 2, com direito a dois gols do lateral-esquerdo. Já o seguinte, pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2015, mais um triunfo, dessa vez por 2 a 0. Fábio e Gil voltarão a disputar um Majestoso em Itaquera após quase seis anos.

No ranking geral de participações nesse período, contando também os atletas que já deixaram o Timão, o terceiro posto conta com três jogadores empatados: Ralf, Danilo e Romero, todos com sete jogos. O paraguaio, inclusive, é o artilheiro do confronto na Arena como três gols marcados. Atrás desse trio está o atacante Clayson, com seis Majestosos na Neo Química Arena.