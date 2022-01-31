Cássio e João Victor viram dúvida no Corinthians e podem desfalcar o time no clássico contra o Santos

O técnico Sylvinho pode ter problemas para escalar o Corinthians no primeiro clássico do ano, contra o Santos, na quarta-feira (2), às 21h35 na Neo Química Arena. Isso porque Cássio e João Victor foram cortados de última hora da partida diante do Santo André.> GALERIA: Fábio Santos decide de pênalti; veja notas dos jogadores do Timão

O goleiro, após apresentar sintomas leves de gripe, ficou fora do duelo contra o Ramalhão para realização de exames de Covid-19. O clube ainda não divulgou o resultado do teste, e dessa forma, o status do capitão da equipe para encarar o Peixe segue indefinido.

Já o zagueiro sofreu um trauma no pé direito antes da partida contra o Santo André, e a comissão técnica do Timão decidiu poupá-lo.

Perguntado na coletiva sobre o status dos atletas, bem como de Renato Augusto e Willian, que não foram relacionados, o técnico Sylvinho despistou sobre a utilização deles na próxima partida.

> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão

- Temos de avaliar a partir de agora, alguns com uma situação um pouco atrasada por causa do covid, outros é por uma questão de um trauma no pé, não temos condições de sair do jogo agora e avaliar para saber com quem podemos contar para essa semana - disse o técnico do Timão.

No entanto, Sylvinho deverá ter o retorno do meia Cantillo, que está servindo a seleção colombiana. Durante a pré-temporada, o técnico havia confirmado que o camisa 24 iniciaria o ano como titular, mas a convocação durante a Data Fifa atrapalhou os planos do comandante do Corinthians.