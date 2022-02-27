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Cássio, do Corinthians, pede ajuda a atletas na Ucrânia e critica violência no futebol brasileiro: 'Inadmissível'

Após o jogo, goleiro do Timão falou sobre os acontecimentos da última semana...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 14:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 14:09
Após brilhar na vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na Neo Química Arena, Cássio, um dos líderes do elenco do Timão, falou sobre dois assuntos importantes a serem discutidos: atletas que estão na Ucrânia e, também, os ataques aos ônibus do Bahia e do Grêmio na última semana.
+ Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022- Nós, jogadores, temos que nos posicionar. Vale lembrar o pessoal que está lá na Ucrânia, que eles possam voltar o mais rápido possível. E também o que tem acontecido no futebol brasileiro - falou o goleiro após o confronto.
- É inadmissível ver jogadores sangrando, jogadores machucados, jogos sendo adiados. E não é para todo torcedor, porque muito torcedor está indignado. Isso não pode acontecer no Brasil, temos que evoluir e não aceitar mais isso - finalizou Cássio.Na última quinta-feira (24), o ônibus do Bahia foi atingido por bomba na Arena Fonte Nova antes de enfrentar o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. Danilo Fernandes sofreu cortes no rosto e Matheus Bahia, no braço.
No sábado (26), outra barbárie: o veículo gremista foi atacado antes do Gre-Nal, válido pelo Gauchão, poucos metros antes do Beira-Rio. O paraguaio Villasanti foi quem mais se machucou e precisou passar a noite internado em um hospital.
Crédito: OgoleiroCássiocomentouosepisódiosdeataquesaônibusdeBahiaeGrêmio(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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