Cássio diz que episódio no aeroporto ficou no passado, mas lamenta: 'Fiquei muito chateado'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

No último domingo, Cássio viveu, talvez, o pior episódio de sua trajetória no Corinthians, quando foi cobrado de forma truculenta por um grupo de torcedores no Aeroporto de Guarulhos. Nesta quarta-feira, o goleiro foi um dos melhores em campo e ajudou a garantir a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia. Mesmo que tenha deixado o protesto no passado, ele se disse chateado.

Em entrevista na saída de campo ao Grupo Globo, o ídolo alvinegro contou como passou os últimos dias, após ter passado por aquela situação no desembarque que sucedeu a derrota para o Fluminense. Cássio revelou que teve o apoio de pessoas de dentro e fora do clube. Além disso, o arqueiro afirmou que não precisa provar mais nada para ninguém pelo que já fez.

- Vou ser bem honesto, fiquei muito chateado pelo que aconteceu, foi difícil, mas tive muita sabedoria, agradecer a todo mundo que me ajudou, porque nesses momentos é que a gente vê o quanto é querido por todo mundo dentro do Corinthians. Com toda a humildade do mundo, eu não preciso provar nada para ninguém, é só ver meus números, tudo o que eu já fiz, mas eu vou fazer de tudo para ajudar o Corinthians, vou me dedicar ao máximo.

- Foram me criticaram, é um episódio que já passou, é um episódio que eu desejo que ninguém passe. Tomara que não aconteça em outros clubes, porque isso já deu. Feliz pela vitória, isso é coisa do passado, já saiu da minha cabeça, pensar no presente. Eu sou um ser humano, eu acerto, eu erro, assim como os outros - completou o camisa 12.Depois de abordar o tema que tomou o noticiário corintiano nos últimos dias, Cássio falou da vitória desta quarta-feira, que afastou o time da zona da degola do Brasileirão. O destaque do goleiro, que fez defesas espetaculares na partida, ficou para os jovens Roni e Xavier, que estrearam no profissional e já foram titulares. Além disso, o ídolo do Timão ressaltou a importância do resultado.

- Precisávamos muito dessa vitória para voltarmos a entrar no trilho, é importante para a confiança, um time novo, com muitos meninos da base, mas com fome para vencer, para crescer. Saio muito feliz, sabemos que temos muito a crescer e evoluir no campeonato, mas o momento é de sair feliz por essa grande vitória - concluiu.