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Cássio destaca comprometimento do elenco do Corinthians com Mancini, após vitória contra o Santos

Trabalho do treinador corintiano vinha sendo cobrado, mesmo com apenas uma derrota nos últimos 15 jogos...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 14:29
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Capitão do Corinthians, o goleiro Cássio mostrou que o elenco está fechado com o técnico Vagner Mancini, após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, neste domingo (25), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.
Mesmo tendo sido derrotado apenas uma vez nos últimos 15 jogos, o trabalho do treinador corintiano tem sido bastante questionado, por conta do desempenho do time estar sendo abaixo da média, algo que o próprio Mancini reconheceu em entrevistas recentes.Até a própria Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada do Timão, emitiu uma nota há nove dias pedindo a demissão do técnico.
Contudo, Cássio destaca o comprometimento dos jogadores do Corinthians com o trabalho que tem sido proposto por Vagner Mancini.
– Esse jogo mostra muito o tão comprometido a gente é com o trabalho do professor. Acho que a gente não pode perder o foco por algumas pessoas que querem conturbar o nosso ambiente de trabalho, o quanto a gente tem o respeito e o trabalho – disse o goleiro na roda com os demais jogadores ao fim do Clássico Alvinegro, que foi divulgada pela Corinthians TV.
Com o calendário apertado e partidas acontecendo praticamente de dois em dois das, o treinador corintiano tem revesado os atletas de um compromisso a outro. E, com isso, o goleiro do Timão destacou o nível de entrega, tanto dos jogadores ditos titulares, quanto dos que têm ganho oportunidades.
– Porque o senhor põe o time titular, na verdade, o time é um só, mas você coloca o time que tá jogando mais e dão o máximo, coloca gente que nem tava jogando e os caras entram e jogam pra caramba, os caras entram e entram bem pra caramba. Isso mostra o quanto nós estamos fechado e quanto o trabalho está sendo bem-feito. Só um cara que não pensa muito bem, não vê que em 12 ou 13 jogos perdemos uma partida e estamos bem. Isso mostra o quanto nós somos fortalecido aqui dentro e o quanto nós confiamos no trabalho do professor. Estamos juntos até o final – externou Cássio, direcionadamente a Mancini.
Além dos três pontos que mantiveram o Corinthians na liderança do grupo A do Campeonato Paulista, o triunfo quebrou um tabu de sete anos que o Timão não vencia o Peixe, na Vila Belmiro.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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