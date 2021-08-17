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Cássio comemora reestreia com gol de Renato Augusto pelo Corinthians: 'Sabe o quanto se esforçou'

Capitão corintiano também elogiou o garoto Adson, autor de dois gols na vitória do Timão sobre o Ceará, no último fim de semana: 'Está colhendo o que plantou'...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 19:19

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 19:19

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Amigo de Renato Augusto e capitão do Corinthians, o goleiro Cássio celebrou a reestreia com gol do meia corintiano, na vitória do clube por 3 a 1 sobre o Ceará, no último domingo (15), em confronto válido ela 16ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.
- Na hora que o Renato (Augusto) fez o gol… Renato é um amigo de longa data, ele sabe o quanto se esforçou para voltar para cá, um cara que quer ajudar o Corinthians, fico feliz – disse o arqueiro à Corinthians TV.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosLíder experiente do elenco corintiano, Cássio também ressaltou os dois gols marcados pelo garoto Adson, prata da casa no Timão, que tem apenas 20 anos de idade.
- O Adson também, por tudo que trabalhou, um moleque gente boa que está colhendo o que plantou, esse é caminho – externou o camisa 12.
Cássio também fez questão de exaltar a evolução do Corinthians nas duas últimas rodadas. Além do triunfo sobre o Vozão, o Timão empatou em 0 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro, em clássico onde teve as melhores chances de tirar a igualdade do placar.
- O grupo está de parabéns, tínhamos feito um grande jogo contra o Santos, hoje também conseguimos fazer u grande jogo, dar sequência na competição, vitória importante, resultados em casa não estávamos endo legal e conseguimos sair vitorioso. Parabéns todo mundo, direção, professor, seguir em frente, uma vitória, história boa ara trabalhar, e m busca da próxima vitória – destacou Cássio.
Cássio é um dos cinco jogadores do atual elenco corintiano que estiveram presentes no título brasileiro do Corinthians, em 2013. Além dele e Renato Augusto, conquistaram a cometição naquele ano, Fagner, Gil e Fábio Santos.

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