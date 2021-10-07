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Cássio comemora marca de 551 jogos pelo Corinthians: 'Estou trabalhando para alcançar novos números'

Goleiro igualou a marca de Vaguinho, que ocupa a sexta posição no ranking de jogadores que mais vestiram a camisa do Timão. Camisa 12 promete não parar por aí...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 17:10

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 17:10

No jogo em que marcou a volta da torcida do Corinthians para a Neo Química Arena, Cássio comemorou uma importante marca em sua história pelo clube, já que igualou Vaguinho como o sexto jogador que mais vestiu a camisa alvinegra. Com 551 jogos, o camisa 12 do Timão quer alcançar mais feitos como esse.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
O goleiro recebeu, na última terça-feira, uma camisa comemorativa dos 550 jogos pelo clube, que ele havia completado no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino quando igualou o lendário Cláudio como o sétimo no ranking histórico de partidas. Ao entrar em campo contra o Bahia, ele ultrapassou o maior artilheiro da história do Corinthians e buscou mais uma posição na lista.
- Me recordo muito bem do meu primeiro jogo pelo Corinthians aqui. Hoje passei a 551 jogos, sendo o sexto jogador que mais vestiu esse manto sagrado, então me sinto lisonjeado por chegar nesse momento, por chegar nesse número e continuar trabalhando para alcançar novos números.
- Deus tem me abençoado, tenho conseguido marcas, lógico, pensando jogo a jogo, trabalho, tenho que agradecer a todos, jogadores, comissão técnica, treinadores, diretoria, família, torcida... Acho que você não chega nessa marca sozinho, então agradeço todos que de uma certa forma, é difícil falar nomes, porque tem tanta gente que me ajudou, mas glória a Deus por todos que agregaram e me ajudaram a chegar nessa marca - completou o arqueiro.Essa nova marca de Cássio vestindo a camisa do Corinthians veio justamente no dia em que a equipe reencontrou a Fiel torcida na Neo Química Arena. Mesmo depois de tanto tempo no clube, ele continua sentindo um frio na barriga quando se depara com os corintianos na arquibancada.
- Muito feliz de a Fiel estar com a gente novamente, nosso amigos e familiares poderem estar mais próximos da gente. A gente sabe o quanto eles são importantes, o quanto eles ajudam a gente. Então, obrigado Fiel, eu quando entro para aquecer dá aquele friozinho na barriga, porque voltar a ter torcida depois de tanto tempo, é muito legal, é muito bacana e a torcida do Corinthians sabe o quanto é forte, o quanto agrega para o nosso time - concluiu.

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