Cássio comemora marca de 551 jogos pelo Corinthians: 'Estou trabalhando para alcançar novos números'

No jogo em que marcou a volta da torcida do Corinthians para a Neo Química Arena, Cássio comemorou uma importante marca em sua história pelo clube, já que igualou Vaguinho como o sexto jogador que mais vestiu a camisa alvinegra. Com 551 jogos, o camisa 12 do Timão quer alcançar mais feitos como esse.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O goleiro recebeu, na última terça-feira, uma camisa comemorativa dos 550 jogos pelo clube, que ele havia completado no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino quando igualou o lendário Cláudio como o sétimo no ranking histórico de partidas. Ao entrar em campo contra o Bahia, ele ultrapassou o maior artilheiro da história do Corinthians e buscou mais uma posição na lista.

- Me recordo muito bem do meu primeiro jogo pelo Corinthians aqui. Hoje passei a 551 jogos, sendo o sexto jogador que mais vestiu esse manto sagrado, então me sinto lisonjeado por chegar nesse momento, por chegar nesse número e continuar trabalhando para alcançar novos números.

- Deus tem me abençoado, tenho conseguido marcas, lógico, pensando jogo a jogo, trabalho, tenho que agradecer a todos, jogadores, comissão técnica, treinadores, diretoria, família, torcida... Acho que você não chega nessa marca sozinho, então agradeço todos que de uma certa forma, é difícil falar nomes, porque tem tanta gente que me ajudou, mas glória a Deus por todos que agregaram e me ajudaram a chegar nessa marca - completou o arqueiro.Essa nova marca de Cássio vestindo a camisa do Corinthians veio justamente no dia em que a equipe reencontrou a Fiel torcida na Neo Química Arena. Mesmo depois de tanto tempo no clube, ele continua sentindo um frio na barriga quando se depara com os corintianos na arquibancada.