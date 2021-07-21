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Cássio celebra semana de trabalho do Corinthians antes de pegar o Cuiabá

Goleiro espera que os treinamentos nestes seis dias possam fazer com que o Timão vá buscar um grande resultado fora de casa pela 13ª rodada do Brasileirão-2021...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 10:00
O Corinthians passa por um momento raro no apertado calendário do futebol brasileiro, já que terá uma semana inteira de trabalho antes do próximo compromisso, contra o Cuiabá, pela 13ª rodada do Brasileirão-2021, fora de casa. E não é somente a comissão técnica que valoriza esse período, os jogadores também sabem da importância desses dias para a equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Em entrevista para a TV oficial do clube, após as atividades da última terça-feira, Cássio, um dos líderes do elenco, comemorou o fato de o grupo ter seis dias completos de trabalho antes de pegar o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. Para ele, isso permite correção de erros e foco total para buscar um grande resultado diante do Cuiabá, na próxima segunda-feira, às 20h.
- Bom começar, semana boa para trabalhar, trabalhar forte, corrigir os erros com o professor Sylvinho. Fazer uma grande semana para a gente buscar um grande resultado, com todo o respeito com o Cuiabá, mas é ir lá na segunda-feira, sair com uma grande vitória e seguir o nosso rumo no campeonato.

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