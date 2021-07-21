Cássio celebra semana de trabalho do Corinthians antes de pegar o Cuiabá

O Corinthians passa por um momento raro no apertado calendário do futebol brasileiro, já que terá uma semana inteira de trabalho antes do próximo compromisso, contra o Cuiabá, pela 13ª rodada do Brasileirão-2021, fora de casa. E não é somente a comissão técnica que valoriza esse período, os jogadores também sabem da importância desses dias para a equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, após as atividades da última terça-feira, Cássio, um dos líderes do elenco, comemorou o fato de o grupo ter seis dias completos de trabalho antes de pegar o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. Para ele, isso permite correção de erros e foco total para buscar um grande resultado diante do Cuiabá, na próxima segunda-feira, às 20h.