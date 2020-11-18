Cassini ressalta importância de time Sub-23 do Fluminense e projeta briga por título no Brasileirão

Tendo em vista um maior desenvolvimento de jovens promessas, o Fluminense foi mais um clube grande a criar o projeto de um time Sub-23. Liderado pelo diretor executivo de futebol, Paulo Angioni, o clube chegou a ter a categoria em risco durante a pandemia, mas agora, liderado por Marcão, o elenco vive boa campanha no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, sendo o líder do Grupo B. Em entrevista ao LANCE!, o meia-atacante Matheus Cassini, contratado neste ano, falou sobre a importância desse grupo para os atletas que ainda não se firmaram no profissional.

- Sem dúvida é um projeto importante para muitos jogadores. Tem muita gente com potencial para atuar na equipe profissional, porém as vezes o treinador não conta com o jogador naquele momento. Nem por isso ele deixa de ser importante para o clube. E um projeto como esse faz com que o jogador não perca ritmo e continue atuando para que, na hora certa, seja utilizado - avaliou o jogador.

Revelado na base do Corinthians e destaque da Copinha de 2015, Cassini tem 24 anos e acertou com o Tricolor em janeiro por um ano, com opção de renovação automática. Quando subiu aos profissionais, o jogador foi vendido ao Palermo, da Itália, por R$ 3,5 milhões. De lá, acabou emprestado para o Zapresic, da Croácia, e para o Siracusa, da Itália, antes de retornar ao Brasil em 2017, onde passou por Ponte Preta, Santos, Oeste. Na volta à Europa, o jovem acertou com Amiens e no ano passado, defendeu, por empréstimo, a equipe Sub-23 do Estoril Praia, de Portugal. Agora, ele sonha em chegar ao time de Odair Hellmann.

- Sabemos que a comissão técnica está nos observando. Por isso, acho que o jogador tem que mostrar dentro de campo. Estou à disposição e se ele achar que posso ajudar, estou aqui. Da minha parte, vontade não falta - afirmou.

O Flu é o primeiro colocado do Grupo B, com 11 pontos, e está quase classificado para a próxima fase da competição. Para concretizar a vaga, precisa apenas de um empate contra o Vila Nova, nesta quinta-feira, às 15h, em Laranjeiras. O Brasileiro de Aspirantes é disputado por 16 clubes divididos em dois grupos. Os quatro melhores de cada chave avançam para a fase mata-mata. A competição é para atletas até os 23 anos, ou seja, nascidos a partir de 1997, mas cada equipe pode utilizar até quatro jogadores com idade superior em cada jogo. O sonho do Fluminense? O título.

Se espelha em alguém do Fluminense? Quais são suas referências no futebol?

- Fred e Nenê são pessoas em quem me espelho dentro do Fluminense, verdadeiros líderes. E também tem o Marcão e Ailton treinadores do aspirantes. Pessoas que ja jogaram, e tem uma história muito bonita pelo clube. No futebol minha maior referência é o Cristiano Ronaldo.

Você se destacou na base do Corinthians e depois passou por clubes de fora do Brasil. Mesmo ainda jovem, o que considera ter aprendido de mais importante na carreira até o momento?

- Sem dúvida a ser resiliente, saber que nada supera o trabalho. No final das contas é isso que importa. Vão ter pessoas te criticando, falando mal, tentando te jogar pra baixo. Mas o importante é ser resiliente e seguir trabalhando independente de qualquer coisa.

Para o torcedor do Fluminense que ainda não te conhece, como você descreve seu jeito de jogar? Quais são as maiores qualidades?