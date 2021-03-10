Casos de coronavírus no Corinthians fazem Mancini acumular funções

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O surto de coronavírus que atingiu o Corinthians não afetou apenas o elenco, que conta com 14 jogadores que contraíram a doença. Diversos profissionais que trabalham no dia a dia do CT Joaquim Grava também foram infectados e estão em isolamento. Por causa disso, o técnico Vagner Mancini tem acumulado funções dentro do clube.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO Corinthians não divulgou quais foram os profissionais infectados, apenas o nome dos jogadores. Em relação aos outros departamentos, são quase 20 pessoas afastadas por causa da covid-19, dentre elas o diretor de futebol Roberto de Andrade e o gerente Alessandro Nunes.

- Para dificultar ainda mais, temos um staff do dia a dia, com diretoria, funcionários e grupo de apoio, que também teve pessoas infectadas. Tivemos uma perda muito acentuada em todos os setores do clube. A semana toda eu, Flavio de Oliveira (preparador físico) e Duílio (Monteiro Alves, presidente) chegamos às 7h no campo e tentamos resolver todos os assuntos que também faziam parte dessas pessoas que infelizmente não podem estar ali - afirmou Mancini.

- Tem sido um dia a dia cansativo, mas tem nos dado prazer, porque é muito interessante quando você tem a oportunidade de viver o clube na sua intensidade. Viver o Corinthians é para poucas pessoas. Eu sou muito grato por isso. Óbvio que com essa situação que estamos vivendo tive que abraçar outras funções, assim como o Duílio tem abraçado outras e o Flavio também. Mas é muito importante saber que fazer parte de um clube desse tamanho e se doar acaba sendo significativo, porque você chega no jogo com conteúdo muito maior, consegue expressar aos atletas o que realmente está acontecendo, e eles estão se superando - acrescentou o treinador.