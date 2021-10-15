Caso seja comprado, Andreas Pereira custaria mais ao Flamengo do que o United pagou por Cristiano Ronaldo

Nome da semana no futebol nacional, tanto que foi eleito o principal jogador da 26ª rodada do Brasileiro, Andreas Pereira tem se destacado no meio-campo do Flamengo e gerado uma mobilização da torcida para que o clube compre o camisa 18, emprestado pelo Manchester United até junho de 2022. E há uma curiosidade envolvendo os ingleses e os valores envolvidos no acordo. Isso porque, uma possível aquisição em definitivo de Andreas por parte do Fla faria dele o maior investimento da história do Rubro-Negro, já que a opção de compra estipulada em contrato junto ao United é de 20 milhões de euros (cerca de R$ 127,90 milhões na cotação atual). E aí reside o fator curioso: a quantia é superior à que os Red Devils pagaram para repatriar Cristiano Ronaldo.