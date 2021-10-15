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futebol

Caso seja comprado, Andreas Pereira custaria mais ao Flamengo do que o United pagou por Cristiano Ronaldo

Em alta, meio-campista está emprestado ao Rubro-Negro até meados de 2022...

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 17:30
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Nome da semana no futebol nacional, tanto que foi eleito o principal jogador da 26ª rodada do Brasileiro, Andreas Pereira tem se destacado no meio-campo do Flamengo e gerado uma mobilização da torcida para que o clube compre o camisa 18, emprestado pelo Manchester United até junho de 2022. E há uma curiosidade envolvendo os ingleses e os valores envolvidos no acordo. Isso porque, uma possível aquisição em definitivo de Andreas por parte do Fla faria dele o maior investimento da história do Rubro-Negro, já que a opção de compra estipulada em contrato junto ao United é de 20 milhões de euros (cerca de R$ 127,90 milhões na cotação atual). E aí reside o fator curioso: a quantia é superior à que os Red Devils pagaram para repatriar Cristiano Ronaldo.
> GALERIA - Veja os 15 maiores investimentos da história do Flamengo
No fim de agosto, o Manchester United anunciou a contratação de Ronaldo, por duas temporadas, em uma transação cujo valor fixo foi de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) - não levando em conta as variáveis por metas atingidas.
> Ao LANCE!, Júnior enche a bola de Andreas Pereira após golaço de falta
> Veja a tabela do Brasileirão
O fato é que Andreas Pereira está na crista da onda pelo Fla, inclusive ganhando elogios de ex-companheiros do Velho Continente. E, para seguir sob os holofotes, terá como próximo desafio - caso não seja poupado - o duelo diante do Cuiabá, neste domingo, às 20h30, pela 27ª rodada do Brasileirão.

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