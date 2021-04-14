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futebol

Caso de polícia: Atacante Ytalo é vítima de estelionato

Centroavante do Massa Bruta percebeu que o bandido havia acessado a sua conta bancária e transferido R$ 8 mil...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 17:24
Crédito: Reprodução: Premier
O atacante Ytalo do Red Bull Bragantino passou por um momento delicado fora das quatro linhas ao ser vítima de estelionato. O atleta perdeu R$ 8 mil da conta bancária e tenta recuperar o dinheiro.
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Tudo começou na semana passada. Ytalo levou o seu celular para concerto e ao receber o aparelho de volta, percebeu que a sua conta bancária havia sido acessada. Como se isso não fosse o bastante, o centroavante descobriu uma transação de PIX.
No primeiro momento, o jogador do Massa Bruta retornou ao local do conserto e acertou com o estelionatário a devolução do dinheiro, que não ocorreu.
Diante da situação incômoda, Ytalo fez um boletim de ocorrência na delegacia e a polícia prendeu o dono da loja de celulares que fez a transferência.
O jogador não vai se manifestar sobre o caso.

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