Caso de polícia: Atacante Ytalo é vítima de estelionato

Crédito: Reprodução: Premier

O atacante Ytalo do Red Bull Bragantino passou por um momento delicado fora das quatro linhas ao ser vítima de estelionato. O atleta perdeu R$ 8 mil da conta bancária e tenta recuperar o dinheiro.

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Tudo começou na semana passada. Ytalo levou o seu celular para concerto e ao receber o aparelho de volta, percebeu que a sua conta bancária havia sido acessada. Como se isso não fosse o bastante, o centroavante descobriu uma transação de PIX.

No primeiro momento, o jogador do Massa Bruta retornou ao local do conserto e acertou com o estelionatário a devolução do dinheiro, que não ocorreu.

Diante da situação incômoda, Ytalo fez um boletim de ocorrência na delegacia e a polícia prendeu o dono da loja de celulares que fez a transferência.