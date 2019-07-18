Caso Daniel: mulher de suspeito buscava casa de swing no Google

O casal Brittes e Daniel Crédito: Reprodução

A perícia realizada no celular de Cristina Brittes, esposa do suspeito assassino do jogador Daniel , reforçou a tese de uma testemunha do caso, que o marido Edison teria convidado o atleta para dormir com sua mulher na manhã do dia do crime. De acordo com a investigação, a moça pesquisou por casas de swing no Google, através do celular. As informações são do Tribuna da Massa.

"Ele disse que estava muito louco, que chamou o Daniel para dormir com a mulher dele. Ele (Edison) sabia, a mulher também... Foi um acordo e depois que ele viu realmente que os dois estavam juntos ali na cama, se revoltou e resolveu matar o Daniel", contou uma testemunha em vídeo veiculado no programa.

Além disso, a perícia constatou que o casal estava em conflito e que a mulher buscava o divórcio. Em conversas no aplicativo WhatsApp, Cris Brittes e Edison trocavam xingamentos. Em um trecho, o suposto assassino do jogador fez até ameaças à esposa. Vale destacar que já existe um Boletim de Ocorrência feito pela moça, onde ela admite que foi ameaçada de morte pelo marido.

O empresário Edison Brittes já confessou ter matado Daniel, alegando que o jogador tentou estuprar Cristiana Brittes, sua esposa, em casa. Por outro lado, a Polícia Civil e o MP-PR (Ministério Público do Paraná) entendem que não houve tentativa de estupro.

Além do casal, outras quatro pessoas estão presas por envolvimento no crime. Entre elas a filha de Cristiana e de Edison Brittes, Allana Brittes. Também estão detidos Ygor King, David Willian da Silva e Eduardo Henrique da Silva.

A morte

Aos 24 anos, o jogador do São Paulo, que estava emprestado ao São Bento, foi encontrado degolado, nu e com o órgão genital decepado em uma estrada em São José dos Pinhais, no Paraná.