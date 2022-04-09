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Casemiro marca, Real Madrid vence novamente e se aproxima do título do Campeonato Espanhol

Merengues fazem 2 a 0 no Getafe e estão 12 pontos à frente do Sevilla. Faltam sete rodadas, mas Barcelona tem jogos a menos...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 18:35
Com um gol de Casemiro no primeiro tempo e de Lucas Vásquez no segundo, o Real Madrid derrotou o Getafe, neste sábado, por 2 a 0, em jogo válido pela 31ª rodada da La Liga, o Campeonato Espanhol. Confira a tabela do Campeonato Espanhol
Com o resultado, os Merengues agora somam 72 pontos, 12 a mais do que o vice-líder Sevilla. Quem pode encostar é o Barcelona, que tem 57 pontos, mas só 29 partidas (um será neste domingo, contra o Levante, fora de casa, às 16h.)
O próximo jogo do Real Madrid já é na próxima terça-feira, também em Madri, contra o Chelsea, pela volta das quarta de final da Champions League. Na ida, mesmo na Inglaterra, os espanhóis venceram por 3 a 1. Pela La Liga, o próximo compromisso é justamente contra o Sevilla, fora de casa, no domingo 17/4.
Crédito: CasemirofezumgolnotriunfodoRealMadridpeloEspanhol(FOTO:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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