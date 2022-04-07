Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Casa cheia: torcida do Botafogo esgota ingressos para a estreia do Brasileirão contra o Corinthians
futebol

Casa cheia: torcida do Botafogo esgota ingressos para a estreia do Brasileirão contra o Corinthians

Torcida do Botafogo compra todas as entradas para os setores disponíveis no jogo da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro e partida tem potencial de grande público...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 20:43

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 20:43

Vai lotar. A torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos possíveis para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, pela estreia do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.+ Zagueiro, ponta, meia... Botafogo corre contra o tempo na busca por contratações visando o Brasileirão
Do Setor Norte, com ingressos a partir de R$ 20, à Tribuna de Honra, custando R$ 320, o clube informou que todos os bilhetes foram comprados. Ao todo, 36 mil ingressos estavam disponibilizados para a torcida do Botafogo e foram adquiridos.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Esse número contempla check-ins feitos por sócios, gratuidades reservadas, cortesias e, claro, os ingressos vendidos. A carga disponível para o Botafogo foi totalmente ocupada.
Restam ainda pouco menos de 4 mil ingressos destinados à torcida do Corinthians, que ficará no Setor Sul. O Timão ainda não informou aos torcedores como fará as vendas da partida do próximo domingo.
Crédito: TorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados