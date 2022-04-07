Casa cheia: torcida do Botafogo esgota ingressos para a estreia do Brasileirão contra o Corinthians

Vai lotar. A torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos possíveis para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, pela estreia do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.+ Zagueiro, ponta, meia... Botafogo corre contra o tempo na busca por contratações visando o Brasileirão

Do Setor Norte, com ingressos a partir de R$ 20, à Tribuna de Honra, custando R$ 320, o clube informou que todos os bilhetes foram comprados. Ao todo, 36 mil ingressos estavam disponibilizados para a torcida do Botafogo e foram adquiridos.

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Esse número contempla check-ins feitos por sócios, gratuidades reservadas, cortesias e, claro, os ingressos vendidos. A carga disponível para o Botafogo foi totalmente ocupada.

Restam ainda pouco menos de 4 mil ingressos destinados à torcida do Corinthians, que ficará no Setor Sul. O Timão ainda não informou aos torcedores como fará as vendas da partida do próximo domingo.