Casa cheia na Colina: Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo contra o Bahia, em São Januário

A torcida do Vasco voltou a dar demonstração de amor e apoio ao clube ao esgotar os ingressos para a partida contra o Bahia, domingo, às 16h, pela sétima rodada da Série B. O adversário é o atual líder da competição, e caso os cariocas consigam a vitória podem pela primeira vez entrar no G4 nesta edição. As vendas tiveram início na última quarta-feira, às 10h, e os bilhetes foram esgotados em menos de 24h. Cabe salientar que a carga total de ingressos para a partida foi de 22 mil e restam apenas 630 ingressos destinados à torcida visitante na Colina Histórica.

+ Venda de Coutinho: saiba quanto o Vasco irá receber com a transferência da meia para o Aston Villa

Mais de 16 mil assistiram ao triunfo cruz-maltino diante do CSA, no último sábado. Invicto e com a possibilidade de entrar no G4, o Vasco decidiu aumentar a carga para o setor VIP do estádio. Com isso, foram colocados à venda 1.800 ingressos nesta área.

Com dez pontos, os comandados do técnico Zé Ricardo ocupam a quinta colocação na tabela. Na temporada passada, os cariocas não conseguiram entrar no G4 durante toda competição e apenas dormiram entre os quatro primeiros após a vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, também no Rio de Janeiro.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Depois de medir forças com o líder, o Cruz-Maltino terá pela frente o duelo contra o Guarani, que foi transferido para Manaus, na Arena Amazonas, e será realizado na quinta, dia 19, às 19h, com mando de campo do Bugre.