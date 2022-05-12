Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Casa cheia na Colina: Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo contra o Bahia, em São Januário
futebol

Casa cheia na Colina: Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo contra o Bahia, em São Januário

Carga total de ingressos para o jogo foi de 22 mil e restam apenas 630 ingressos destinados à torcida visitante. Duelo será realizado neste domingo, às 16h, pela 7ª rodada da Série B...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 16:51
A torcida do Vasco voltou a dar demonstração de amor e apoio ao clube ao esgotar os ingressos para a partida contra o Bahia, domingo, às 16h, pela sétima rodada da Série B. O adversário é o atual líder da competição, e caso os cariocas consigam a vitória podem pela primeira vez entrar no G4 nesta edição. As vendas tiveram início na última quarta-feira, às 10h, e os bilhetes foram esgotados em menos de 24h. Cabe salientar que a carga total de ingressos para a partida foi de 22 mil e restam apenas 630 ingressos destinados à torcida visitante na Colina Histórica.
+ Venda de Coutinho: saiba quanto o Vasco irá receber com a transferência da meia para o Aston Villa
Mais de 16 mil assistiram ao triunfo cruz-maltino diante do CSA, no último sábado. Invicto e com a possibilidade de entrar no G4, o Vasco decidiu aumentar a carga para o setor VIP do estádio. Com isso, foram colocados à venda 1.800 ingressos nesta área.
Com dez pontos, os comandados do técnico Zé Ricardo ocupam a quinta colocação na tabela. Na temporada passada, os cariocas não conseguiram entrar no G4 durante toda competição e apenas dormiram entre os quatro primeiros após a vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, também no Rio de Janeiro.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Depois de medir forças com o líder, o Cruz-Maltino terá pela frente o duelo contra o Guarani, que foi transferido para Manaus, na Arena Amazonas, e será realizado na quinta, dia 19, às 19h, com mando de campo do Bugre.
Crédito: TorcidadoVascoirálotarSãoJanuárionoduelocontraoBahia,emSãoJanuário(Foto:DanielRAMALHO/CRVG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados