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Casa cheia: Botafogo vende mais de 30 mil ingressos para jogo contra o Guarani

Último jogo do Botafogo na Série B do Brasileirão tem parcial de 31 mil ingressos vendidos...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 14:00

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 14:00

A expectativa é de casa cheia e apoio no último jogo do Botafogo na temporada 2021. O clube informou na tarde desta quarta-feira que 31 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Guarani, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão, no próximo domingo às 16h, no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo supera toda a bilheteria do Brasileirão de 2019 com o valor ganho contra o Operário, na Série B
O número já representa o maior público do Alvinegro na temporada. O Glorioso, já campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, deve se despedir da competição com uma grande festa.
Apenas o Setor Oeste Superior - exclusivo para sócios-torcedores -, camarotes e gratuidades, que iniciaram nesta quarta-feira, estão disponíveis para a torcida do Botafogo. O Setor Sul, destinado ao Guarani, também possui bilhetes disponíveis para compra.
Setores para não-sócios já estão esgotados e os setores Leste e Norte, que tinham preços populares, também já acabaram.
Crédito: TorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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