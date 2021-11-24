Casa cheia: Botafogo vende mais de 30 mil ingressos para jogo contra o Guarani

A expectativa é de casa cheia e apoio no último jogo do Botafogo na temporada 2021. O clube informou na tarde desta quarta-feira que 31 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Guarani, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão, no próximo domingo às 16h, no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo supera toda a bilheteria do Brasileirão de 2019 com o valor ganho contra o Operário, na Série B

O número já representa o maior público do Alvinegro na temporada. O Glorioso, já campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, deve se despedir da competição com uma grande festa.

Apenas o Setor Oeste Superior - exclusivo para sócios-torcedores -, camarotes e gratuidades, que iniciaram nesta quarta-feira, estão disponíveis para a torcida do Botafogo. O Setor Sul, destinado ao Guarani, também possui bilhetes disponíveis para compra.

Setores para não-sócios já estão esgotados e os setores Leste e Norte, que tinham preços populares, também já acabaram.