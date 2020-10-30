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Carta na manga! Preservado na Copa do Brasil, Gerson tende a ser referência do meio no domingo

Dome terá o 'Coringa', poupado ao longo de todo o jogo contra o Athletico, na última quarta, como peça-chave diante do São Paulo, sobretudo sem Arão e Thiago Maia...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 05:55

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 05:55
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo guardou uma carta na manga para este domingo, quando receberá o São Paulo pelo título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. E é o "Coringa". Contra o Athletico-PR, na última quarta e pela Copa do Brasil, Gerson foi poupado e nem sequer saiu do banco de reservas na vitória por 1 a 0, em Curitiba, pela ida das oitavas de final.Assim, será peça-chave, do meio para frente, e com mais combustível para usufruir diante do Tricolor. E o camisa 8 terá uma responsabilidade ainda maior, tanto para destruir quanto para construir. Isso porque, Wilian Arão e Thiago Maia serão desfalques por suspensão, além de Arrascaeta seguir fora.
É possível que Gerson atue na linha de volantes ao lado de um Garoto do Ninho - Gomes, de volta da Seleção Brasileira sub-20, ou Daniel Cabral, que estreou neste meio de semana. Responsabilidade como tutor.
LÍDER DE DRIBLES CERTOS
E a versatilidade de Gerson será fundamental para servir ao setor ofensivo. A sua maior liberdade sob o comando de Domènec Torrent, por exemplo, o permite que a responsabilidade na criação aumente. A resposta é positiva ao ponto de ser o meio-campista a liderar o quesito dribles certos no Brasileirão: são 42, ao todo - Patrick, do Internacional, e Everton Ribeiro, também do Fla, vêm logo atrás, com 38 e 35, respectivamente, de acordo com o site Sofascore.
- É muito importante (a versatilidade de Gerson). Temos vários como o Gerson que podem jogar em distintas posições. Mas o Gerson jogou de extremo direito, esquerdo, de 10... tem muito futuro, é jovem. Estamos encantados com ele. Sempre está pronto para jogar em qualquer posição. Para mim ele melhorou muito fisicamente também - destacou Dome, no início do mês.
Em evolução, Gerson terá a missão de comandar a meiuca do Flamengo em prol da liderança inédita do Brasileirão-2020. O jogo contra o São Paulo iniciará às 16h deste domingo. Confira e simule a tabela do Brasileirão aqui.

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