Carta na manga! Preservado na Copa do Brasil, Gerson tende a ser referência do meio no domingo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo guardou uma carta na manga para este domingo, quando receberá o São Paulo pelo título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. E é o "Coringa". Contra o Athletico-PR, na última quarta e pela Copa do Brasil, Gerson foi poupado e nem sequer saiu do banco de reservas na vitória por 1 a 0, em Curitiba, pela ida das oitavas de final.Assim, será peça-chave, do meio para frente, e com mais combustível para usufruir diante do Tricolor. E o camisa 8 terá uma responsabilidade ainda maior, tanto para destruir quanto para construir. Isso porque, Wilian Arão e Thiago Maia serão desfalques por suspensão, além de Arrascaeta seguir fora.

É possível que Gerson atue na linha de volantes ao lado de um Garoto do Ninho - Gomes, de volta da Seleção Brasileira sub-20, ou Daniel Cabral, que estreou neste meio de semana. Responsabilidade como tutor.

LÍDER DE DRIBLES CERTOS

E a versatilidade de Gerson será fundamental para servir ao setor ofensivo. A sua maior liberdade sob o comando de Domènec Torrent, por exemplo, o permite que a responsabilidade na criação aumente. A resposta é positiva ao ponto de ser o meio-campista a liderar o quesito dribles certos no Brasileirão: são 42, ao todo - Patrick, do Internacional, e Everton Ribeiro, também do Fla, vêm logo atrás, com 38 e 35, respectivamente, de acordo com o site Sofascore.

- É muito importante (a versatilidade de Gerson). Temos vários como o Gerson que podem jogar em distintas posições. Mas o Gerson jogou de extremo direito, esquerdo, de 10... tem muito futuro, é jovem. Estamos encantados com ele. Sempre está pronto para jogar em qualquer posição. Para mim ele melhorou muito fisicamente também - destacou Dome, no início do mês.