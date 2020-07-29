Carta na manga: Palmeiras aposta em Luiz Adriano no Allianz Parque

Uma das cartas na manga do Palmeiras nesta quarta-feira, no jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista diante do Santo André, é o atacante Luiz Adriano. Dentro do Allianz Parque, palco da decisão, o jogador já marcou oito gols em nove partidas, quase um tento por compromisso.
- Jogar em casa é importante. Se jogássemos fora, seria um pouco mais difícil. Agora, em casa, é dar o máximo, como se fosse fora. É um jogo só ainda, sem jogo de volta. Não tem como a outra equipe ficar esperando o tempo todo, vão ter que atacar. E o fator casa é muito importante para nós – disse o atacante.No último domingo, diante do Água Santa, o alviverde perdia por 1 a 0 quando Ramires igualou o marcador e, depois, o camisa 10 virou o placar – ele bateu pênalti e, defendido, aproveitou o rebote para estufar as redes. Antes disso, porém, na casa palestrina ele já tinha feito gols em outras sete oportunidades.
Além de um gol isolado, Luiz Adriano já havia conseguido fazer dois hat-tricks, ou seja, em duas ocasiões fez três gols num mesmo jogo, contra o Fluminense, no Brasileiro de 2019, e contra o Guaraní, do Paraguai, pela Libertadores deste ano. Ele deve ser um dos titulares do Palmeiras no jogo desta quarta, às 21h30 (horário de Brasília), diante do Santo André. Com a vitória em cima do Água Santa, no domingo, o clube obteve a vantagem de decidir a vaga em casa, já que terminou a primeira fase do Paulistão em primeiro do grupo.