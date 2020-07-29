Carta na manga: Palmeiras aposta em Luiz Adriano no Allianz Parque

Crédito: Agência Palmeiras

Uma das cartas na manga do Palmeiras nesta quarta-feira, no jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista diante do Santo André, é o atacante Luiz Adriano. Dentro do Allianz Parque, palco da decisão, o jogador já marcou oito gols em nove partidas, quase um tento por compromisso.

- Jogar em casa é importante. Se jogássemos fora, seria um pouco mais difícil. Agora, em casa, é dar o máximo, como se fosse fora. É um jogo só ainda, sem jogo de volta. Não tem como a outra equipe ficar esperando o tempo todo, vão ter que atacar. E o fator casa é muito importante para nós – disse o atacante.No último domingo, diante do Água Santa, o alviverde perdia por 1 a 0 quando Ramires igualou o marcador e, depois, o camisa 10 virou o placar – ele bateu pênalti e, defendido, aproveitou o rebote para estufar as redes. Antes disso, porém, na casa palestrina ele já tinha feito gols em outras sete oportunidades.