Carrasco? Lucas Braga marcou em todos duelos contra argentinos na Libertadores

O Santos venceu o San Lorenzo por 3 a 1, na Argentina, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. O atacante Lucas Braga marcou um dos gols santistas e foi escolhido o melhor jogador da partida pela Conmebol. Lucas marcou gol em todos os jogos contra argentinos na competição.
- Fico feliz, é um país onde me traz boas lembranças e quero continuar com essa sorte - afirmou o jogador, em entrevista à Conmebol.
Na última edição da Libertadores da América, o atacante marcou seu primeiro gol pelo Santos na competição na vitória por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, ainda na fase de grupos, e também anotou um dos gols na vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o Boca Juniors, na semifinal. Defensa y Justicia, Boca Juniors e San Lorenzo foram vítima do camisa 30.Lucas Braga venceu a disputa com Ângelo por uma vaga na equipe titular diante do San Lorenzo, no entanto, ele vai ter a concorrência de Soteldo, que começou no banco de reservas a partida desta terça por ter perdido as duas semanas de treinos em Atibaia.