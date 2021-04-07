Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Carrasco? Lucas Braga marcou em todos duelos contra argentinos na Libertadores

Atacante marcou nos confrontos contra Defensa y Justicia e Boca Juniores na última edição e abriu o placar na vitória do Santos sobre o San Lorenzo nesta terça...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 09:49

LanceNet

Crédito: Lucas Braga foi eleito o melhor em campo na vitória do Santos sobre o San Lorenzo (Natacha Pisarenko / POOL / AFP
O Santos venceu o San Lorenzo por 3 a 1, na Argentina, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. O atacante Lucas Braga marcou um dos gols santistas e foi escolhido o melhor jogador da partida pela Conmebol. Lucas marcou gol em todos os jogos contra argentinos na competição.
>Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Fico feliz, é um país onde me traz boas lembranças e quero continuar com essa sorte - afirmou o jogador, em entrevista à Conmebol.
Na última edição da Libertadores da América, o atacante marcou seu primeiro gol pelo Santos na competição na vitória por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, ainda na fase de grupos, e também anotou um dos gols na vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o Boca Juniors, na semifinal. Defensa y Justicia, Boca Juniors e San Lorenzo foram vítima do camisa 30.Lucas Braga venceu a disputa com Ângelo por uma vaga na equipe titular diante do San Lorenzo, no entanto, ele vai ter a concorrência de Soteldo, que começou no banco de reservas a partida desta terça por ter perdido as duas semanas de treinos em Atibaia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados