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'Carnaporco': Palmeiras tira onda do Corinthians na internet após baile em clássico

Folia fora de época motivou zoeira do Verdão após chocolate aplicado em Barueri...
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Publicado em 

23 abr 2022 às 23:08

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 23:08

O clima de Carnaval fora de época criado no Brasil com os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e São Paulo motivou o Palmeiras a usar o tema para tirar onda do rival Corinthians após a vitória por 3 a 0 neste sábado (23), na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro.Por meio do seu Twitter, o Verdão divulgou um vídeo de um de seus mascotes dançando um samba de autoria do próprio clube: '"Eu tô que tô legal. Lá em Barueri, no meio desse povo, hoje teve Carnaporco!'.
O perfil oficial do Avanti Palmeiras, programa de sócio-torcedor do clube, também aproveitou para tirar uma onda. A página escreveu: "Dia de baile do Verdão! Sabadou de carnaval com goleada no Derby. E vamos de #Carnaporco!".
Com o resultado, o Verdão subiu para a quinta colocação do Brasileirão, com cinco pontos.
Agora, a equipe do técnico Abel Ferreira volta as suas atenções para a Libertadores. O Palmeiras visita o Emelec, do Equador, na quarta-feira (27), às 21h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio. TABELA> Confira a tabela do Brasileirão, simule resultados e veja a classificação> Confira o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: PalmeirasfestejamogoldeGustavoGómezemBaruerinestesábado(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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