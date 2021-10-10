Carlos Sánchez vai desfalcar o Santos contra o Atlético-MG

O Santos acabou com um jejum de 11 jogos sem vitória e saiu da zona de rebaixamento com a vitória por 1 a 0 diante do Grêmio neste domingo, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas teve uma má notícia na partida.O uruguaio Carlos Sánchez recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática na partida da próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.