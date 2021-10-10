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futebol

Carlos Sánchez vai desfalcar o Santos contra o Atlético-MG

Uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 19:54

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 19:54

Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O Santos acabou com um jejum de 11 jogos sem vitória e saiu da zona de rebaixamento com a vitória por 1 a 0 diante do Grêmio neste domingo, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas teve uma má notícia na partida.O uruguaio Carlos Sánchez recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática na partida da próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.
Sem Sánchez, o técnico Fábio Carille tem como opções imediatas o garoto Gabriel Pirani e o meia Jean Mota, que perdeu espaço na equipe na última semana.Maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, Carlos Sánchez é um dos líderes do time e já fez quatro gols no Campeonato Brasileiro, o último deles no clássico contra o São Paulo na última quinta-feira.

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