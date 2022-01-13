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Carlos Sánchez e Léo Baptistão testam negativo para Covid e iniciam pré-temporada no Santos

Apenas o volante Sandry segue afastado da pré-temporada por ter dado positivo em teste...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 20:09

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 20:09

O meia Carlos Sánchez e o atacante Léo Baptistão realizaram testes de Covid-19 nesta quinta-feira (13) e deram negativo para a doença. Os atletas do Santos estavam assintomáticos e cumpriram o prazo de isolamento com segurança antes de serem liberados para retornar ao clube.Seguindo os protocolos de saúde e com supervisão do infectologista Dr. Evaldo Stanislau, a dupla seguirá com os procedimentos pós-Covid nos próximos dias, assim como Ângelo, Luiz Felipe, Vinicius Zanocelo e Marinho, que também retornaram após positivarem para a doença.
>> Veja a tabela do Campeonato Paulista e simule os resultados
O elenco santista segue na pré-temporada e treinará na tarde desta sexta-feira (14). O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 26, às 19h, contra a Inter de Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.No CT Rei Pelé, os atletas alternam entre dia com treinos em dois períodos e outro dia com apenas um período – sempre com atividades às 9h30min (na parte da manhã) e 15h30 (na parte da tarde). Nos dias 13, 15, 16, 18 e 23 as atividades serão em dois períodos, já nos dias 14, 17, 19, 20, 21, 22 e 24 com apenas um período.
O volante Sandry é o único afastado por COVID-19 no elenco do técnico Fábio Carille.
Crédito: CarlosSánchezvoltouaostreinosdoSantosnestaquinta-feira(FOTO:Divulgação/SantosFC

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