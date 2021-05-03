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Carlos Roberto analisa o Botafogo após empate: 'Não dá esperança de que virão dias melhores'

Comentarista da BotafogoTV criticou a atuação da equipe comandada por Marcelo Chamusca depois de partida diante do Nova Iguaçu, na semifinal da Taça Rio...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 16:37
Crédito: Ricardo Cassiano/Lancepress!
O Botafogo ficou apenas no empate diante do Nova Iguaçu no primeiro jogo das semifinais da Taça Rio e precisa vencer o jogo da volta para garantir a classificar. A atuação, contudo, não foi das melhores de acordo com a visão de Carlos Roberto.
O ex-treinador e atual comentarista da "BotafogoTV", serviço de pay-per-view do Alvinegro para assistir ao Campeonato Carioca, ficou na bronca com a atuação da equipe comandada por Marcelo Chamusca na partida sem gols no Estádio Nilton Santos.
- É preocupante. O Botafogo não consegue jogar bem e não dá esperança de que virão dias melhores. Tenho escutado que está procurando dois, três reforços. Eu já falei que eram cinco ou seis (contratações), não sei nem se é mais. O treinador tem tentado, está trocando o time, mas não tem dado resultado - analisou após o duelo.
A solução? O ex-técnico aposta que o Glorioso precisa de mais velocidade na equipe. Diante do Nova Iguaçu, Chamusca iniciou a partida com Felipe Ferreira e Marco Antônio, que não são marcados pelas rápidas arrancadas, nos lados do campo.
- Não vemos com jogadores com habilidade para o drible, só temos o Ênio. Tem a velocidade do Ronald, mas que ainda não produziu o que pode, ainda está se adaptando ao Botafogo porque veio de um time de menor expressão - afirmou.

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