Carlos Rentería é regularizado no BID e pode estrear pelo Botafogo

Nesta terça, o nome do volante Carlos Rentería foi divulgado no Boletim informativo diário (BID) da CBF e o jogador já pode estrear com a camisa do Botafogo. O colombiano deve viajar para o duelo contra o Athletico-PR, na quarta, às 17h30, na Arena da Baixada, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Nome de Carlos Rentería aparece no Boletim informativo diário da CBF (Divulgação- BID/CBF)O meio-campista. de 25 anos, chegou ao clube com o aval de Paulo Autuori, para brigar por posição com Caio Alexandre, Honda e Luiz Otávio, assim como Rafael Forster, que pode ser improvisado no meio. Com isso, o técnico terá mais uma opção para reforçar o setor na sequência da temporada e ocupar a vaga deixada por Alex Santana, que se transferiu para o Ludogorets, da Bulgária.