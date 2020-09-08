Carlos Rentería é regularizado no BID e pode estrear pelo Botafogo

Nesta terça, o nome do volante Carlos Rentería foi divulgado no Boletim informativo diário (BID) da CBF e o jogador já pode estrear com a camisa do Botafogo. O colombiano deve viajar para o duelo contra o Athletico-PR, na quarta, às 17h30, na Arena da Baixada, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Nome de Carlos Rentería aparece no Boletim informativo diário da CBF (Divulgação- BID/CBF)O meio-campista. de 25 anos, chegou ao clube com o aval de Paulo Autuori, para brigar por posição com Caio Alexandre, Honda e Luiz Otávio, assim como Rafael Forster, que pode ser improvisado no meio. Com isso, o técnico terá mais uma opção para reforçar o setor na sequência da temporada e ocupar a vaga deixada por Alex Santana, que se transferiu para o Ludogorets, da Bulgária.
Na negociação, o Alvinegro terá 80% dos direitos econômicos do jogador, que assinou por dois anos. Cabe salientar que o treinador conheceu Carlos Renteria na Colômbia, quando dirigia o Atlético Nacional em 2019. O último clube por onde o estrangeiro passou foi o Tolima, antes de ficar livre no mercado para assinar com qualquer time.
Por outro lado, para o confronto desta quarta, o técnico tem apenas uma dúvida na lateral esquerda. Com o desfalque de Guilherme Santos, Victor Luís (em recuperação de cirurgia de apendicite) e a saída de Danilo Barcelos, Autuori têm duas opções para a posição. Hugo, jovem de 18 anos, da base, que jamais fez um jogo pelo profissional, e Rafael Forster, zagueiro, que atuaria improvisado pela esquerda.